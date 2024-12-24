特朗普撐TikTok美暫續營運 稱競選時視頻獲數十億次瀏覽

「不賣就禁」法案於今年4月由美國參眾兩院通過，並由美國總統拜登簽署生效。該法案以美國國家安全為由，要求TikTok母企字節跳動出售在美國的業務。曾在第一任期試圖為TikTok頒布禁令的特朗普，憑藉TikTok在今次大選接觸到大量年輕選民，並因此對TikTok改觀。特朗普上周表示，對TikTok有特殊感情，可能考慮撤回「不賣就禁」法案。目前尚未清楚特朗普將如何撤銷TikTok法案。

根據法案 須就任前夕剝離

CNN引述知情人士稱，近日四出奔走尋求解除禁令的TikTok行政總裁周受資，上周一爭取到在佛州海湖莊園與特朗普會面的機會。特朗普周日在保守派組織「Turning Point USA」舉辦的AmericaFest年度大會稱，TikTok提供的數據顯示，「我們的瀏覽量破了紀錄……也許我們得把它留着一段時間」。

他說：「我認為我們必須開始考慮，你知道，我們確實用了TikTok，並且得到很熱烈的反應，瀏覽量達數以十億。」

美國司法部一直認為，TikTok的中資背景，對美國國家安全構成威脅，而這立場得到多數參眾議員支持。不過美國政府並未提供證據，證明中國政府利用TikTok竊取美國人資料，又或干預美國輿論。

TikTok與字節跳動此前入稟美國的聯邦上訴法院，指「不賣就禁」法案違反美國憲法第一修正案所賦予的言論自由，但其上訴於本月6日被法院駁回。判詞指出，「不賣就禁」法案是為了保護美國言論自由，免受外國敵對勢力干預。

TikTok敗訴後，於12月9日再向上訴法院提出緊急阻止禁令生效的請求，但在12月13日被駁回。TikTok與字節跳動因此於本月16日入稟美國最高法院，請求該法院在1月6日前，裁定是否暫緩執行禁令。美國最高法院於上周三（18日）決定受理TikTok和字節跳動提出的訴訟請求，並將在明年1月10日就美國政府強制TikTok出售是否違憲辯論。

TikTok認為，美國司法部錯誤陳述TikTok與中國的關係，稱其內容推薦引擎及用戶資料，均儲存在美國甲骨文（美：ORCL）營運的雲端伺服器，而影響美國用戶的內容審核決策，亦在美國本土進行。

字節跳動：不售美業務

美國地產大亨Frank McCourt向路透社稱其牽頭財團願意提供200億美元收購TikTok。不過字節跳動已表明不會出售美國業務。中國政府亦反對強制出售，希望TikTok的算法和原始碼不受外國控制。

（綜合報道）

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