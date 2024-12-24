明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

星展11.5萬續租美孚舖 高位回落兩成

【明報專訊】民生商舖租金跌勢尚未喘定，資料顯示，荔枝角美孚新邨第5期蘭秀街地下N26B號舖，面積約600方呎，現租客為星展銀行，最新續租3年，租期由2025年1月至2028年1月，月租11.5萬元、呎租約192元，預計期內租金總支出約414萬元。

業主32年前購入 回報高見24厘

翻查紀錄，星展銀行早於2010年6月起租用該舖，最初月租12.8萬元，並數度續租該舖位，在2014年續租時，月租曾增至14.5萬元，為該舖位最高租金；換言之，最新續約月租從高位回落21%。據悉，舖位業主為曾參選香港先生的江俊霖的家族持有，早於1992年以578萬元購入，料享租金回報約24厘。

理文造紙李氏放售地舖 意向8800萬

利嘉閣（工商舖）高級區域董事潘榮德表示，獲委託放售炮台山福蔭道1號海峰園地舖，面積約4810方呎，業主意向價約8800萬元，意向呎價1.83萬元。他續指出，物業連租約出售，現時分別由超市、髮型屋等承租，月租共約28.9萬元，以意向價計，回報率約3.9厘。翻查資料，上述商舖業主為理文造紙（2314）主席李文俊、其妻黃敏儀等理文造紙要員。

中原（工商舖）高級分區營業董事梁偉傑表示，永義國際（1218）旗下銅鑼灣勿地臣街11至13號商廈，其地舖及1樓、總面積共3133方呎，以月租約20餘萬元，租予日本人氣麵包店TruffleBAKERY，屬該店首間海外分店。

相關字詞﹕利嘉閣(工商舖) 海峰園 中原(工商舖) 民生商舖

上 / 下一篇新聞