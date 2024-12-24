中原按揭：明年港按息料降至3.25厘

王美鳳：供平過租進一步顯現

另一方面，經絡按揭進行「2024年十大樓按新聞選舉及來年置業意向調查」，最多人投選的按揭新聞 （佔22.1%），為特區政府10月宣布所有物業按揭成數上限，劃一定為七成；至於第二、第三位，分別是銀行連番減息，以及政府年初全面「撤辣」。

經絡按揭：明年美至少減息兩次

至於來年置業部署，約86%受訪者稱取態將保持審慎；經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，反映本港經濟仍未完全復蘇，整體大環境仍存在不穩定。另外，未持有物業的受訪者中，逾五成表示「靜觀其變或先按兵不動」；而持有物業的受訪者，逾85%仍有按揭在身，當中逾65%認為現時按揭息率屬合理及可負擔水平。

對現時實際按揭息率為3.5厘（P減1.75厘，P為5.25厘），曹德明預料，明年美國至少有兩次減息機會，本港銀行最優惠利率或於明年底前，降至加息周期前水平，實際按揭息率或將降至3.25厘水平，即為2023年以來低位。

他預計，2024年全年現樓按揭宗數達5萬宗，較去年全年約7.39萬宗，按年減少約2.39萬宗或約32%，現樓按揭將屬有紀錄以來的年度新低。