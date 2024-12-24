恒地今年累沽1940伙 吸金162億

THE HENLEY兩房1479萬沽 呎價3.1萬

與此同時，恒基物業營業（一）部單日連錄4宗成交、吸金逾3300萬元，涉及紅磡THE HADDON、必嘉坊•迎匯、長沙灣西洋菜北街曉柏峰、啟德THE HENLEY II，其中成交價最高為THE HENLEY II的第1座29樓D室，實用面積476方呎兩房間隔，成交價1479.72萬元、呎價逾3.1萬元。

另外，保利置業（0119）旗下兩個現樓，分別錄得撻訂重售個案，其中啟德龍譽第2B座8樓F室，實用面積865方呎3房1套間隔，以1800萬元售出、實呎2.08萬元，買家成交期60日；上述單位於2019年底原以2556.8萬元、實價逾2.95萬元售出，買家當時採1440天成交期，但本月取消交易，料遭沒收10%訂金涉約256萬元，新成交價較舊價低30%，料與成交期不同有關。

龍譽曾撻大訂3房 1800萬再售出

保利同系屯門青山灣瑧譽，新售出12號屋，實用面積5200方呎5房5套間隔，另連花園、私人泳池等，連同實用615方呎居室，即總面積5815方呎，連雙車位以1.3068億元沽出，實呎2.24萬元，買家成交期180日；上述洋房曾於2022年5月以1.827億元售出，買家當時採兩年長成交期，但今年8月終止交易，料遭沒收10%訂金涉約1827萬元，意味新成交價較兩年前低28%，料與成交期不同有關。

凱和山擬短期加推單位應市

此外，屯門同區掃管笏，路勁（1098）等發展的凱和山，過去一周累沽102伙、套現4.66億元；項目最新再沽4伙，包括第3座8樓A室，實用面積691方呎3房1套間隔，成交價約692.2萬元、實呎逾1萬元，部署短期加推單位應市；項目去年開售迄今累售245伙、套現逾11.77億元。