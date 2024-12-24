明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

恒地今年累沽1940伙 吸金162億

【明報專訊】下周便踏入2025年，龍頭發展商恒地（0012）透露今年在港售樓「成績表」，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，集團截至昨日止，年內在本港暫時累售約1940伙、總銷售額達162億元，當中營業（二）部今年售樓套現接近88億元。此外，系內啟德跑道區已屆現樓的天瀧，最新售出第7座8樓A室，屬實用面積1002方呎3房1套間隔，成交價3290萬元、實呎3.28萬元；項目今年暫累售85伙、套現33億元。

THE HENLEY兩房1479萬沽 呎價3.1萬

與此同時，恒基物業營業（一）部單日連錄4宗成交、吸金逾3300萬元，涉及紅磡THE HADDON、必嘉坊•迎匯、長沙灣西洋菜北街曉柏峰、啟德THE HENLEY II，其中成交價最高為THE HENLEY II的第1座29樓D室，實用面積476方呎兩房間隔，成交價1479.72萬元、呎價逾3.1萬元。

另外，保利置業（0119）旗下兩個現樓，分別錄得撻訂重售個案，其中啟德龍譽第2B座8樓F室，實用面積865方呎3房1套間隔，以1800萬元售出、實呎2.08萬元，買家成交期60日；上述單位於2019年底原以2556.8萬元、實價逾2.95萬元售出，買家當時採1440天成交期，但本月取消交易，料遭沒收10%訂金涉約256萬元，新成交價較舊價低30%，料與成交期不同有關。

龍譽曾撻大訂3房 1800萬再售出

保利同系屯門青山灣瑧譽，新售出12號屋，實用面積5200方呎5房5套間隔，另連花園、私人泳池等，連同實用615方呎居室，即總面積5815方呎，連雙車位以1.3068億元沽出，實呎2.24萬元，買家成交期180日；上述洋房曾於2022年5月以1.827億元售出，買家當時採兩年長成交期，但今年8月終止交易，料遭沒收10%訂金涉約1827萬元，意味新成交價較兩年前低28%，料與成交期不同有關。

凱和山擬短期加推單位應市

此外，屯門同區掃管笏，路勁（1098）等發展的凱和山，過去一周累沽102伙、套現4.66億元；項目最新再沽4伙，包括第3座8樓A室，實用面積691方呎3房1套間隔，成交價約692.2萬元、實呎逾1萬元，部署短期加推單位應市；項目去年開售迄今累售245伙、套現逾11.77億元。

相關字詞﹕凱和山 瑧譽 龍譽 天瀧 恒地 新盤

上 / 下一篇新聞