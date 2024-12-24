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經濟

香港地產

名日．九肚山高層3房租2.8萬 呎租37元

【明報專訊】聖誕節及大除夕將至，新界半新盤租盤仍具承接力。中原副分區營業經理徐家倫表示，沙田九肚麗坪路名日．九肚山，新錄第2座高層D室租務成交，屬實用面積767方呎3房1套間隔，業主原開價約2.9萬元，經議價後減1000元或3%，以2.8萬元租出，實用呎租約37元。

上述單位為新租客為一對外區夫婦；業主於2020年以約1408萬元購入，享約2.4厘租金回報率。

太古城兩房呎租38元 業主回報2.8厘

市區方面，美聯市務經理（銷售）陳昌裕表示，鰂魚涌太古城海星閣低層H室，屬實用面積603方呎兩房間隔，業主叫租約2.38萬元，獲同區客垂青，經議價後以2.28萬元成交，實用呎租約38元，即減價1000元或4%；業主2023年以約967萬元購入，享租金回報率約2.8厘。

香港置業奧高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站浪澄灣第6座高層D室，屬實用面積546方呎兩房間隔，業主以約2.6萬元放租1個月後，吸引外區客洽詢，經議價後減2000元或8%，以2.4萬元獲承租，實用呎租約44元。

夫妻客2.4萬租浪澄灣兩房 呎租44元

上址新租客為一對夫婦，睇樓1次決定承租；業主於2019年以約1100萬元購入，享租金回報率約2.6厘。

相關字詞﹕浪澄灣 太古城 名日．九肚山

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