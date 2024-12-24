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經濟

香港地產

話你知：蔣家千金愛「磚頭」 今年頻入市

【明報專訊】白手興家的香港工業界巨子、震雄集團已故創辦人蔣震的家族成員，向來鍾情「磚頭」，除蔣震夫人馬榮華外，其家族成員今年亦頻入市。80年代曾為女歌手的蔣麗萍及相關人士，今年3月中斥資2828萬元，購入港島南區壽臣山道4號翠谷別墅第1座頂層戶，實用面積1177方呎3房1套間隔、實呎24,027元。

蔣麗萍2828萬購壽臣山道豪宅

政府今年2月底全面「撤辣」後，取消以公司名義入市的辣稅，蔣麗萍透過公司名義購入物業，估計較「撤辣」前節省約304萬元辣稅。

上述物業原業主為資深投資者林少釵，他一向鍾情南區物業，在2017年以3330萬元購入上址，而將物業售予蔣麗萍，帳面已蝕502萬元；由於購入時需支持樓價15%雙倍印花稅DSD，若連同使費有可能實蝕約1160萬元或逾三成。

蔣麗芸2080萬買康樂園銀主盤

蔣麗萍入市後約一個月、即今年4月，蔣麗萍胞姊、立法會前議員蔣麗芸亦有入市行動，與丈夫梁海明透過公司名義，購入大埔康樂園一個銀主盤，相關洋房屬第10街雙號屋（原則屬3房），成交價2080萬元，以實用面積1595方呎計、實呎約1.3萬元；資料顯示，原業主2004年以970萬元購入，今年初淪為銀主盤，最初以2600萬元放盤，至4月獲蔣麗芸以2080萬元接貨，即減價520萬元或20%，物業20年間升值1110萬元或1.1倍。

相關字詞﹕蔣麗芸 蔣麗萍 蔣震家族成員

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