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經濟

香港地產

蔣震妻再沽康樂園 10年帳賺11% 不足半年連售兩屋 套現近4700萬

【明報專訊】政府今年初全面「撤辣」後，物業市場接連錄得名人沽貨獲利個案；向來甚活躍於物業市場、震雄集團（0057）已故創辦人蔣震的家族成員，今年在樓市動作多多、「有買有賣」，其中蔣震夫人馬榮華今年兩度沽售大埔老牌豪宅康樂園的洋房，估計合共套現約4676萬元。此外，蔣震兩位千金，前立法會議員蔣麗芸及於80年代曾任歌手的蔣麗萍，早前曾入市，分別購入康樂園、南區豪宅。

資料顯示，馬榮華於本月初沽售大埔康樂園第5街一幢雙號屋，實用面積1596方呎，成交價2378萬元，實呎14,900元；馬氏於2014年11月以2150萬元購入，持貨10年，帳面獲利228萬元或11%。

洋房成交呎價均逾1.4萬

翻查資料，馬榮華今年亦曾沽出康樂園物業，7月以2298萬元沽出上述洋房的毗鄰屋，實用面積同為1596方呎、實呎14,398元，即新售出洋房的成交實呎，較5個月前輕微高出3.5%。馬氏於2016年7月2250萬元購入，持貨8年，帳面賺約48萬元或2%，換言之，沽出上述兩項物業套現4676萬元。據悉，她已將持有的康樂園物業全數售出。

比墅洋房售1360萬 業主蝕逾兩成

不過，個別二手業主持貨多年，仍需要蝕讓離場。代理消息指出，大埔比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積1606方呎、原則5房間隔，原業主叫價1390萬元，新近以1360萬元沽出，即減價30萬元或2.2%、實呎8468元；原業主2007年以約1638萬元一手購入，持貨17年，帳面蝕278萬元或17%，連其他使費有可能實蝕約370萬元或約23%。

玖瓏山3房業主料輸四成離場

中原分行經理霍栢雄表示，沙田九肚麗坪路玖瓏山亦錄二手蝕讓，為傲瓏閣第3座中低層單位，實用面積982方呎，3房1套房，議價後減150萬元或13%，以1000萬元沽出、實呎10,183元；原業主2019年以1550萬元一手購入，持貨5年，帳面蝕550萬元或35%，計及使費有可能損手618萬元或40%。

市區方面，利嘉閣營業董事謝國勳表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨一期百老匯街7號高層B室，實用面積719方呎3房間隔、望內園景，原業主叫價580萬元放售，議價後略減10萬元或1.7%，以570萬元成交、實呎7928元，新買家為首置客；原業主2010年以約419萬元買入，帳面賺151萬元或36%。

明報記者

相關字詞﹕蝕讓成交 康樂園 馬榮華 蔣震家族成員 震雄集團

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