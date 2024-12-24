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經濟
2024年12月24日星期二
股市最前線
港銀首三季稅前溢利增8% 息差降 不良貸款率按季升至1.99% 金管局：維持穩健
匯豐降港GDP預測 料明年增2%
港股今年獲北水淨買7800億新高
憧憬明年亞洲收費升 航運股做好
中銀延長人幣跨境清算服務至24小時
盈拓最多93億售柏瑞予大都會 保留內地及私募股權業務 交易料明年完成
吳家順被證監終身釘牌 粉飾海納財政 罰170萬
勞審處裁花旗前交易員勝訴
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中銀特優港元定存息1個月見4厘
美元定存高息精選
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周顯：軟銀對我的意義
湯文亮：價跌量升 樓市反彈先兆
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話你知：蔣家千金愛「磚頭」 今年頻入市
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恒地今年累沽1940伙 吸金162億
中原按揭：明年港按息料降至3.25厘
星展11.5萬續租美孚舖 高位回落兩成
中銀特優港元定存息1個月見4厘
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【明報專訊】港元定存高息精選1個月見4厘，為中銀香港「特優港元定期存款（以外幣兌換）」優惠之年利率。
（請看附圖）
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港銀首三季稅前溢利增8% 息差降 不良貸款率按季升至1.99% 金管局：維持穩健
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