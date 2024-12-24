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經濟
劉國俊 全民造ESG

投資策略

劉國俊：非物質文化遺產與ESG關係

【明報專訊】在大灣區閒逛的時候，不難發現有些非物質文化遺產菜式的餐廳。翻查一下，2010年11月16日，聯合國教科文組織保護非物質文化遺產委員會第五次會議上，「法國美食大餐」獲批准列入遺產名錄，這是《保護非物質文化遺產公約》生效以來，首次將餐飲類非遺項目列入世界名錄。2022年5月20日公布的《廣東省第八批省級非物質文化遺產代表性計劃名錄》中，「廣府飲茶」、「潮洲打冷」等12個項目被列入民俗的代表性名錄。

廣府飲茶是一種閒適慢活的氛圍，社交場景又有輕度禮儀，符合現代人的消費需求，習俗已變成全國民眾都追捧的消遣方式，與聯合國的永續發展目標更有着緊密的連結。筆者綜合分析以下的關係：

2015年聯合國宣布「可持續發展目標」（SDGs），在目標1（無貧窮No Poverty）、目標4（優質教育Quality Education）及目標8（體面工作和經濟成長Decent Work and Economic Growth）的課題上，廣府飲茶作為文化傳統，其相關的產業如茶樓、點心製作等可以提供就業機會，幫助減少貧窮。透過培訓和教育，可以幫助更多人掌握相關技能，增加收入。透過學校課程、社區活動等方式傳授，增強人們對傳統文化及獨特的烹飪技藝的認識與尊重。

「廣府飲茶」可採可持續食材

茶本身具有健康益處，如抗氧化、降低心臟病風險等。而廣府飲茶中的點心若採用健康食材和合理烹調方式，也有助促進健康飲食。在推廣廣府飲茶時，可以倡導減少食物浪費，使用可持續的食材，以及推廣環保的包裝和消費習慣。

在食材的選擇與採購中，可以注重生態保護，選擇對環境影響小的食材，保護陸地生態。這亦符合了目標3（良好健康與福祉Good Health and Well-being）、目標12（負責任消費與生產Responsible Consumption and Production）及目標15（陸地生命Life on Land）的目標。

廣府飲茶文化可以在城市規劃和社區建設中發揮作用，透過開設茶樓、茶藝館等，提升城市的文化氛圍和社區的生活品質。隨着飲茶文化的發展，相關的餐飲業和食品加工業也需要創新和提升基礎設施，以滿足市場需求。在目標11（永續城市與社區Sustainable Cities and Communities）及目標9（工業、創新與基礎設施Industry, Innovation and Infrastructure）也爭取到分數。

中國還有很多菜式被列為非物質文化遺產，這些菜式不僅代表了獨特的烹飪技藝，還承載着豐富的文化內涵和歷史價值。總括而言，透過將這些目標融入推廣和保護中，不僅能夠促進當地文化的發展，也能夠對實現聯合國的永續發展目標做出貢獻。

亞洲金融科技師學會

數據分析實踐委員會成員

粵港澳大灣區慈善基金董事

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[劉國俊 全民造ESG]

相關字詞﹕非物質文化遺產

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