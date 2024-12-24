鄭志剛愛將張之傑任K11 Concepts CEO

11月離任新世界高層職務

據張之傑在社群媒體平台「LinkedIn」顯示，他今年11月已離任新世界發展相關高級總監職務及K11 Concepts Limited執行副總裁兼職務，並於12月開始於「K11 Concepts Management Limited」工作，並任該集團行政總裁職務。據介紹，「K11 Concepts Management Limited」主要是負責為資產擁有人營運香港及中國現有十多個K11零售商場；建立K11的體驗、產品及Gentry Club等新企業；以及與全球業主合作，在海外發展K11文化藝術區和零售物業。

新世界今年9月底稱擬精簡K11業務，專注物業租賃，但亦擬在全球發展「K11」品牌，故以2.09億元向鄭志剛旗下離岸公司「AC Group Limited」出售K11相關的管理公司，並與鄭志剛一方訂立服務總協議，在10月1日起生效。當中正包括上述「Gentry Club」會所業務。

張之傑曾任賽馬會業務拓展及市場發展總監，2022年加盟新世界及K11。此前據知情人士指他是受鄭志剛邀請過檔，以專責K11商場的超級VIP客戶關係。近月新世界管理層地震持續，除鄭志剛轉任非執行副主席，就連接替他的行政總裁馬紹祥亦在11月被換走，由新世界執行董事、主管內地業務的黃少媚接任。