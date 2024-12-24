吳家順被證監終身釘牌 粉飾海納財政 罰170萬

誤導證監已符財務要求

證監會表示，吳家順曾為海納資產的唯一股東兼董事，於2017年5月至2020年10月期間隸屬海納資產。而於2017年3月底，海納資產向證監會提交申請俗稱1、4及9號牌，當中於補充文件表格申報公司截至當年3月底，擁500萬元速動資產及200萬元的超額速動資金，並附有存款單的屏幕截圖顯示，當時一張總額500萬元的支票已存入海納資產銀行帳戶內。但證監會其後發現，該500萬元為吳家順於繳交補充文件前兩日於其個人戶口開出，並於提交申請牌照的6日後，重新再存入他的個人帳戶內。

證監會續指出，於海納資產取得牌照後，吳家順掩飾海納資產的負債實情，並訛稱海納資產的辦公室內存有大量現金，繼續假裝海納資產於2017年5月至2020年2月期間擁有充足的速動資金。

曾自稱「天才型投資者」

吳家順曾為中國銀盛資產管理董事，其言行一向出位，以「天才型投資者」及「天才股評人」自居，更於網上拍片提供理財教學，他曾於2016年在網上平台facebook撰文，炮轟當時的同事、中國銀盛資產管理首席策略師郭家耀，指摘郭於背後講關於他的是非等等。吳於2016年8月辭任中國銀盛資產管理董事後，其後成立海納資產管理，更於2017年5月獲證監會發出俗稱9號牌的資產管理牌照。

吳家順亦曾於2015年接受本地媒體訪問時表示，自己曾於2008金融海嘯「輸到焦頭爛額」，蝕超過1200萬元，並要賣樓還債，更患上「鬼剃頭」。