明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

吳家順被證監終身釘牌 粉飾海納財政 罰170萬

【明報專訊】證監會宣布，終身禁止海納資產管理負責人吳家順重投業界，並罰款170萬元，因吳粉飾海納資產的財政資源，以對兩隻基金管理不善，將其中一隻基金大部分資產，投資予由他本人控制公司所發行的債權證，以及為一己私利提取另一基金部分認購款項，並獲利170萬元。證監會發現，吳於海納資產呈交牌照申請時，已開始粉飾該公司的財政資源，誤導證監會相信其公司已符合有關財務要求，並於海納資產取得牌照後，掩飾無法維持300萬元的規定速動資金的情况。

誤導證監已符財務要求

證監會表示，吳家順曾為海納資產的唯一股東兼董事，於2017年5月至2020年10月期間隸屬海納資產。而於2017年3月底，海納資產向證監會提交申請俗稱1、4及9號牌，當中於補充文件表格申報公司截至當年3月底，擁500萬元速動資產及200萬元的超額速動資金，並附有存款單的屏幕截圖顯示，當時一張總額500萬元的支票已存入海納資產銀行帳戶內。但證監會其後發現，該500萬元為吳家順於繳交補充文件前兩日於其個人戶口開出，並於提交申請牌照的6日後，重新再存入他的個人帳戶內。

證監會續指出，於海納資產取得牌照後，吳家順掩飾海納資產的負債實情，並訛稱海納資產的辦公室內存有大量現金，繼續假裝海納資產於2017年5月至2020年2月期間擁有充足的速動資金。

曾自稱「天才型投資者」

吳家順曾為中國銀盛資產管理董事，其言行一向出位，以「天才型投資者」及「天才股評人」自居，更於網上拍片提供理財教學，他曾於2016年在網上平台facebook撰文，炮轟當時的同事、中國銀盛資產管理首席策略師郭家耀，指摘郭於背後講關於他的是非等等。吳於2016年8月辭任中國銀盛資產管理董事後，其後成立海納資產管理，更於2017年5月獲證監會發出俗稱9號牌的資產管理牌照。

吳家順亦曾於2015年接受本地媒體訪問時表示，自己曾於2008金融海嘯「輸到焦頭爛額」，蝕超過1200萬元，並要賣樓還債，更患上「鬼剃頭」。

相關字詞﹕自肥 財務造假 速動資金 做假 天才投資者 罰款 釘牌 資產管理 海納資產 證監會

上 / 下一篇新聞