盈拓最多93億售柏瑞予大都會 保留內地及私募股權業務 交易料明年完成

明報記者 歐陽偉昉

大都會昨日公布與盈拓就出售柏瑞投資達成最終協議，交易完成時將支付8億美元現金，另外視乎明年特定財務指標再支付2億美元，以及多年的盈利表現另再支付2億美元。交易預計在明年完成，需滿足監管機構批准等交易條件。

先付8億美元 再視表現繳餘額

盈拓表示，公司在此次交易中特別保留內地業務，以滿足內地市場日益增長的投資產品需求。公司將專注於通過內地合資企業：華泰柏瑞基金管理，以及私募基金業務，來提升集團的核心優勢。華泰柏瑞由盈科、華泰證券股份和蘇州新區高新技術產業合資，盈拓指將可繼續滿足中國市場日益增長的投資產品需求；同時依託盈科的平台，柏瑞私募基金業務在中小型市場交易中，也具有強大的競爭優勢。

今年初市場已流傳，盈拓有意出售柏瑞。柏瑞於1996年成立，最初是AIG的投資顧問和資產管理業務，及後在2010年被盈科拓展收購，作價約5億美元，包含完成成交支付約3億美元現金，以及根據業務表現支付的額外報酬。

大都會管理資產將逾7000億美元

柏瑞現時資產管理規模約為1000億美元，交易完成後，大都會資產管理的管理資產規模預計將超過7000億美元，而交易中獲得的客戶資產超過一半由美國以外的投資者持有，約三分之一的資產在亞洲。

大都會預料收購首年對每股收益呈中性，及後將逐步提升，預計內部回報率可接近兩成，亦可帶來資金來源及穩定手續費收入，以致潛在的成本協同效益；又指收購柏瑞有助顯著擴大公司規模，並拓寬全球產品和分銷範圍，擴展公共和私人信貸產品，為集團帶來一個債務擔保證券平台、多元資產業務、全球股票策略平台，以及直接貸款和歐洲地產業務，與現有能力互補。