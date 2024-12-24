匯豐降港GDP預測 料明年增2%

恐受累美向華加關稅 憂消費低迷

該行提到，香港約20%經濟活動與貿易相關，而一半的貨物貿易與內地有關，美國對內地進口商品徵收關稅的連鎖反應或會影響香港貿易活動，但影響程度將取決於關稅水平及實施時間。匯豐又指出，香港消費或仍保持相對低迷，部分原因是居民出境旅遊和海外購物，加上入境旅遊業復蘇緩慢，人均支出低迷，政府大型活動經濟有機會帶來消費模式改變，但仍需更多政策支持。

該行預期到明年底香港政策利率降至4厘，並維持至2026年底，對房地產及投資帶來利好因素。該行指出，美國啟動減息以來，香港樓市已呈現復蘇正面迹象，令實際按揭息率下跌，10月及11月銷售反彈，相信減息有助收窄按息與租金收益率的差距。不過匯豐預期，美國明年寬鬆政策將更循序漸進，減息幅度亦更小，或意味着對香港投資和房地產市場的提振作用放緩。

內地方面，匯豐認為9月底政策推動之下，內地經濟增長已顯示企穩迹象，今年GDP增長有望達成政府5%左右的目標；但全球不確定增加，該行預計內地明年GDP增長目標將有更大靈活性，維持明年及2026年GDP增長目標不變，即分別為4.5%及4.4%。

政策推動 料內地經濟有企穩迹象

該行強調，由於不確定增加，內地經濟增長仍存在更廣泛的可能。匯豐預期，基本情景下美國對內地的關稅不會提高至已承諾的全額，相信會出現多輪談判及漸進的關稅調整，內地外向型產業明年可能將首當其衝受影響。該行預期，內地明年全年平均CPI升0.6%，至明年底人民幣兌美元將見7.4水平。