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經濟

香港地產

佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客

【明報專訊】政府近年積極引進境外優才，以及銳意發展北部都會區，佳明集團（1271）營業及市務總監馮倩平接受訪問表示，乘北部都會區大力發展的「東風」，集團視粉嶺為策略發展重鎮，除於區內發展數據中心外，位處聯發街、原粉嶺戲院住宅重建項目，部署明年中登場，目標客源除同區分支家庭外，由於粉嶺鄰近深圳，料可吸引內地年輕客戶；此外，同系北角堡壘街全新樓盤，亦計劃明年第四季出擊，兩盤共涉約200伙，意味明年佳明將在新界、港島雙線出擊。

明報記者 林可為

為提升香港競爭力，政府近年大力發展北部都會區，馮倩平表示，集團對北部都會區的發展前景具相當信心，視粉嶺為策略發展重鎮，除在區內的安居街、安全街發展兩幢數據中心外，同系粉嶺聯發街全新住宅項目，現時已接近平頂，稍後將入紙申請預售樓花同意書，預計2025年中落成，但如果屆時獲批發入伙紙，不排除以現樓形式發售。

聯發街新盤涉百伙 主打一兩房

她表示，項目享有地利優勢，除毗鄰聯和墟外，區內設有多條巴士、專線小巴往返外區，社區配套齊備；項目提供約100伙，主打一房及兩房單位，前者實用約280方呎，後者約400方呎，「單位設計以人為本，內籠不會過於迷你，樓層高度將有3.5米」。

設計以人為本 樓層高度3.5米

馮倩平認為，粉嶺發展成熟，兼距離深圳不遠，除了可吸引區內分支家庭外，來自大灣區、特別是深圳的年輕客戶群和專才，相信亦是重要客源。

由於粉嶺已有一段時間沒有全新住宅登場，馮透露，項目將以同屬東鐵沿線的沙田區新盤，作為開價參考。翻查資料，火炭新近入伙的星凱‧堤岸，近期售出的一手餘貨，成交呎價介乎1.8萬至1.9萬餘元。

項目前身為粉嶺戲院，佳明是於2020年底斥資1.4億元購入地盤，以總樓面約3.6萬方呎計，每方呎樓面價約3800餘元。

至於北角堡壘街及建華街項目，同樣提供約100伙，稍後將開展地基工程，由於屬舊契項目，不需申請預售樓花同意書，部署明年第四季開售。

堡壘街新盤涉百伙 毗鄰北角名校

馮倩平指出，北角及炮台山一帶屬港島東成熟社區，區內不乏如金文泰中學、庇理羅士女子中學、張祝珊英文中學等名校，項目市場定位將以針對換樓客為主，戶型基本上全屬實用約400方呎兩房戶，設計亮點同樣是擁有約3.5米樓層高度。

佳明是於2023年初斥資1.9億元購入地盤，以總樓面約3萬方呎計，每方呎樓面價約6000餘元，初步預計2027年下半年落成。

由於上述兩個全新住宅盤均位處發展成熟社區，馮倩平認為，可吸引擬買樓收租的投資客入市；她以集團同系、全盤已清袋的土瓜灣明雋為例，自2023年第三季屆現樓後，租務成交活躍，單位平均實用呎租約70元，業主租金回報近4厘，屬相當不俗水平。

（發展商專訪）

相關字詞﹕北角堡壘街及建華街項目 粉嶺戲院 大灣區 聯和墟 境外優才 佳明 北部都會區

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