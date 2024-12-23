布少明：明年樓價料回升約5%

首先，本港出現息口正出現「加慢減快」的現象。日前美國聯儲局減息0.25厘，香港銀行意外地將最優惠利率下調0.125厘，進一步紓緩供樓人士的壓力。本港息口「加慢減快」，原因之一是「存款升、貸款跌」的情况加劇。根據金管局資料，今年首10個月，港元存款較2023年底增加約2.9%至7.84萬億港元；期內港元貸款額較去年底減少約5.5%至6.07萬億港元，在銀行資金充裕下，相信未來本港銀行業有更大可能加速減息，利好本港樓市。

息口走勢以外，各地人才，包括來自內地高才及專才湧港，相信對樓市租買市場提供額外支持力。另不得不提一個特別的因素，就是自2000年起陸續來港的「雙非」家庭小孩，已漸漸踏入成人高峰期，至今年累計滿18歲或以上的「雙非」總數約3.4萬人，明年料再增加約1.88萬人；明年將有近5.3萬名「雙非」年滿18歲。假設一成來港租樓或置業，已經有近5300個新增需求，相信對本港租務帶來正面支持。

在眾多利好因素帶動下，預期2025年樓市成交將進一步上揚，一手成交將按年升逾一成至1.8萬宗水平；二手成交估計錄得約4.2萬宗。至於明年樓價有望回升約5%，扭轉連跌3年走勢；至於租金料升約6%，跑贏樓價升幅。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]