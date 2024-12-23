陳永傑：港樓市值一年降4466億

今年多個新盤低價搶客，影響二手樓價表現，當中十大屋苑今年呎價全線向下，跌幅最多逾一成；十大屋苑最新總市值失守7000億元，跌至6840億元，年內下跌逾6%；當中以鴨脷洲海怡半島跌幅最大，總市值由去年底950億元，跌至841億元，不足一年跌逾百億元。

市場憧憬2025年樓市復常，而2024年整體住宅買賣登記暫錄約5.6萬宗，雖較去年全年升約17%，但屬「小復常」，尚未重返疫情前逾6萬宗水平，與一年有10萬宗以上成交的「樓市大時代」相比，更有頗大距離。對上一次大旺市已是14年前，2010年成交超過13萬宗，單計二手已佔逾11萬宗，當時十大屋苑成交逾1萬宗，現時成交量只是當年的五分之一；1997年更厲害，成交達17萬宗，十大屋苑佔逾2萬宗。

今年首11個月，中原CCL樓價指數有8個月是下跌，累跌近6%，全年跌幅料約5%，連跌3年，但跌幅收窄。筆者認為，樓市已衰到盡，多項利好因素下，包括中央明確提出明年實施更積極財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，要穩住樓市股市，大力提振消費，全方位擴大國內需求。目前本港銀行總存款額達17.1萬億元，按年升近9%，屬歷史新高，但隨着美國持續減息，令定期存款息口向下，相信部分資金會流入物業市場，有助明年樓市復常，樓價料反彈，升幅約10%至15%。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]