瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428

【明報專訊】Nvidia（英偉達）（美：NVDA）據報被美國商務部要求調查公司產品過去一年如何打入中國，上周五芯片股整體上揚，其中中芯（0981）一度升近14%，最終升8.2%；華虹半導體（1347）亦升4.6%。如投資者看好芯片股後市表現，可留意中芯認購（28559），行使價40.33元，2025年7月到期，有效槓桿約3.1倍；中芯牛證（54428），收回價24元，行使價23.4元，2025年6月到期，有效槓桿約5.3倍；以及華虹認購（27123），行使價23.93元，2025年4月到期，有效槓桿約2.6倍。由於中芯、華虹上周五股價一度飈高後升幅稍為收窄，如認為芯片股升勢或會進一步喘定甚至股價從高位進一步回落，看淡可留意中芯認沽（29009），行使價18.86元，2025年4月到期，有效槓桿約4.6倍；中芯熊證（57542），收回價33元，行使價33.6元，2027年12月到期，有效槓桿約6.4倍。
〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）