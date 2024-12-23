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經濟
2024年12月23日星期一
技術取勝
投資策略
澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
創新科技助水產養殖業減本增收
過度捕撈令水產養殖更重要
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
環球經濟數據
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
袁國守：2025年吼美國軟件股
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
溫傑：潤啤獲三大因素支持
袁國守：美股似調整非轉勢
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
陳永傑：港樓市值一年降4466億
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
布少明：明年樓價料回升約5%
入市成本降 樓市暖意增
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
善用逆按揭增退休收入
技術取勝：騰訊處250天線之上
【明報專訊】美團處200天線之上（圖）
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澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
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「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
環球經濟數據
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張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
袁國守：2025年吼美國軟件股
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
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曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
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陳永傑：港樓市值一年降4466億
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
布少明：明年樓價料回升約5%
入市成本降 樓市暖意增
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
善用逆按揭增退休收入
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