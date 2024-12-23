《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併

明報記者 劉敬華

假若計劃短遊數日，市面上不乏可自選日數的漫遊儲值卡選擇，如自由鳥遨遊SIM、SoSIM外遊數據卡、Global SIM旅遊數據卡及3 DIY儲值卡等。一般而言，亞洲區的漫遊數據日費會較歐美為低，上述數據卡的大中華地區日費介乎10至15元，亞太區日費介乎10至15元，美加日費介乎15至40元，歐洲日費介乎每日21至60元。

若比較內地漫遊數據日費，3 DIY儲值卡24小時數據通行證、自由鳥遨遊SIM及SoSIM外遊數據卡的日費均可低至10元，惟要留意自由鳥遨遊SIM只有購買7日數據，日費方可降至10元，購買7日以下日費則為15元。至於港人熱門外遊目的地日本之數據日費，則以自由鳥遨遊SIM可低至10元最低，但同樣只有購買7日數據，方可享此日費，如出遊日數低於7日，可考慮3 DIY儲值卡24小時數據通行證或SoSIM外遊數據卡，日費均為12元。

宜揀無限任用 留意全速使用上限

至於歐美漫遊數據日費，美國方面，Global SIM旅遊數據卡的日費可低至15元，惟購買日數需為10日或20日；3 DIY儲值卡24小時數據通行證及SoSIM外遊數據卡的日費為18元。歐洲方面，Global SIM旅遊數據卡日費可低至21元，但購買日數同樣需為10日或20日；3 DIY儲值卡24小時數據通行證及SoSIM外遊數據卡的日費為23元。若出遊日數較長，目的地為歐美地區，選擇設有指定日數的數據卡，將可降低日費。以3 DIY儲值卡為例，購買歐洲及周邊24小時數據通行證日費為23元，購買美加墨24小時數據通行證的日費為18元，而英美加澳紐20GB 30日數據通行證的價格則為198元，即日費僅6.6元。

要留意的是，是次比較的數據卡均標榜外遊數據無限任用，但其實均設限制，當數據使用量達到指定上限，便會降低上網速度，因此比較時應同時考慮價格及全速使用數據上限。再以內地漫遊數據為例，Global SIM旅遊數據卡的日費雖為15元，高於SoSIM外遊數據卡的10元日費，但Global SIM旅遊數據卡的每日全速使用數據上限為1 GB，而SoSIM外遊數據卡的每日全速使用數據上限為500MB，其後若要再追加500MB全速數據日費為6元，即若要1 GB全速數據合計日費便提升至16元，較Global SIM旅遊數據卡為高。

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