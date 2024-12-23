明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：2025年吼美國軟件股

【明報專訊】趁《Money Monday》今年最後一期（聖誕假期關係，下周暫停），談談2025年投資展望。綜合多家大行意見，即使美國通脹可能回升，但在經濟「軟着陸」的前提下，以地區計，美股仍然看高一線；行業方面，雖然大型科技股估值已偏高，但隨AI邁向應用階段，整體科技行業前景依然樂觀，當中軟件股有望跑出。因此，目前較穩妥的部署，是個人投資組合核心部分仍以美股為主，除非重倉甚至做了槓桿，否則暫不用急於大舉減持。

美股今趟牛市，大大話話維持了15年，由於不斷創新高，每逢急回，就如上周四聯儲局議息後，道指單日大跌超過1100點，都令好些投資者忐忑不安。無可否認，美股道指表現近日有點「回塘」，曾出現自1978年以來最長連跌紀錄（10連跌），故好些股評人建議減持美股、增持現金。

施羅德安聯仍看好美股

不過，名牌私人銀行和基金公司的睇法又是另一回事，普遍仍看好2025年美股表現，並預料可再創新高，主因美國經濟前景趨於樂觀，並預期特朗普明年1月重返白宮後，將放寬監管政策，特別有利金融行業。高盛預測，至2025年底，標普500指數將升7%，至6500點，但亦警告，美股估值過高帶來了潛在風險。

施羅德投資近日發表的「2025年十大投資市場預測」，其中亦稱看好整體美國股票（標普500等權重指數）。施羅德投資亞洲區多元資產投資主管近藤敬子（Keiko Kondo）指出，美國整體通脹率已降至3%以下，經濟正在經歷「軟着陸」，為股市創造了良好機會。

展望2025年，安聯投資亦傾向樂觀，認為隨着美國大選產生決定性結果，風險資產前景似乎正面，美國及環球經濟有望實現「軟着陸」，即通脹放緩及避免步入衰退，但未來或潛藏波動性。該行認為，目前是重新考慮資產配置的恰當時機，可選擇增加風險承擔，或增持私募債券及基建設施等非流動性資產，並稱儘管美股估值偏高，但仍然具吸引力。

當然，美股投資者最關心的是：科技股是否值得繼續揸下去？施羅德認為，所謂的「Mega-Tech」科技業巨頭有一個共同特徵：具備強大的競爭優勢，在各自的行業中佔據領導地位，並保持卓越的增長、盈利能力和回報水平；除非有重大監管干預打破這些「特許經營權」，否則這些科技巨頭很可能繼續是利潤豐厚的企業和環球投資組合中的核心資產。

明年有望進入百花齊放階段

然而，「美股七雄」（Magnificent 7）估值偏貴，如Nvidia（英偉達）（美：NVDA）現價歷史市盈率逾50倍，加上市場焦點逐漸從AI基礎設施如晶片轉向應用層面，明年有望進入百花齊放階段，所以提供數據分析、項目管理及雲服務等軟件企業，值得多望兩眼。若不善揀股，可留意iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（美：IGV），截至2024年12月7日，持股數目112隻，十大持股包括知名大型軟件公司Salesforce（美：CRM）、微軟（美：MSFT）、Adobe（美：ADBE）及Palantir（美：PLTR）等，開支比率0.41%，年初至今累漲25%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

相關字詞﹕袁國守 投資心戰室

上 / 下一篇新聞

澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥
港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億
理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
創新科技助水產養殖業減本增收
創新科技助水產養殖業減本增收
過度捕撈令水產養殖更重要
過度捕撈令水產養殖更重要
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
溫傑：潤啤獲三大因素支持
溫傑：潤啤獲三大因素支持
袁國守：美股似調整非轉勢
袁國守：美股似調整非轉勢
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
技術取勝：騰訊處250天線之上
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
陳永傑：港樓市值一年降4466億
陳永傑：港樓市值一年降4466億
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
布少明：明年樓價料回升約5%
布少明：明年樓價料回升約5%
入市成本降 樓市暖意增
入市成本降 樓市暖意增
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
善用逆按揭增退休收入
善用逆按揭增退休收入