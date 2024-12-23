明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新經濟新天地

過度捕撈令水產養殖更重要

【明報專訊】近年不少科技公司都正在研究不同的產品或方案，希望協助水產養殖業減少損耗或成本，增加實際營收。其中一個主要原因是，水產養殖業作為食物來源，已經超過了捕撈漁業，而且其重要程度有增無減。

根據聯合國糧農組織（FAO）的研究，由於過度捕撈、不科學捕撈和生態破壞，以致野生漁業資源枯竭，早在2014年，水產養殖業供給人類的直接食用量就首次超過了捕撈漁業，而且這個差距還持續拉開。現時，內地水產養殖業的每年產值超過1.2萬億元人民幣。但因為各種原因而造成的經濟損失，亦佔了產值的大約5.8%。其中，因為病害和寄生蟲造成的損失佔了大部分，超過500億元人民幣。

理大研儀器可檢測6種微生物等

這主要是因為，大部分養殖業者缺乏有效的即時檢測資訊，未能及早發現病害和寄生蟲，以致太遲用藥，未能阻止疾病在魚群中傳播。

另一方面，亦有部分養殖業者在缺乏數據的情形下，隨意和過度使用化學品和藥物（包括抗生素等），既增加了成本，亦可能令部分病原體增強抗藥能力。

因此，有些科技公司就正在研製一些容易使用而又可以即時檢測多種在魚類身上常見的細菌的儀器，希望透過科學化的數據，協助養殖業者精準用藥。

例如，理工大學應用生物及化學科技學系助理教授蔡松霖和博士後研究員劉揚合作創辦的漁芯有限公司（MicroFish Limited），就正在研製一款稱為MicroFish的檢測儀器。MicroFish內藏一枚微流控晶片，可以一次過檢測養殖海產的水中的6種微生物或污染物的含量是否超標。而且，它容易使用，輕便可攜，可以讓養魚戶自己檢測，毋須借助化驗所。

雖然MicroFish距離量產還有好一段時間，但它涉及的技術大致可行。在7月底的「矽谷國際發明創新節」中，這項目就獲頒一個金獎。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥
港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億
理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
創新科技助水產養殖業減本增收
創新科技助水產養殖業減本增收
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
袁國守：2025年吼美國軟件股
袁國守：2025年吼美國軟件股
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
溫傑：潤啤獲三大因素支持
溫傑：潤啤獲三大因素支持
袁國守：美股似調整非轉勢
袁國守：美股似調整非轉勢
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
技術取勝：騰訊處250天線之上
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
陳永傑：港樓市值一年降4466億
陳永傑：港樓市值一年降4466億
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
布少明：明年樓價料回升約5%
布少明：明年樓價料回升約5%
入市成本降 樓市暖意增
入市成本降 樓市暖意增
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
善用逆按揭增退休收入
善用逆按揭增退休收入