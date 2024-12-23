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新經濟新天地

創新科技助水產養殖業減本增收

【明報專訊】由於野生漁業資源枯竭，水產養殖業的產量早已超過捕撈漁業，而且差距還持續拉開。為了協助一些傳統養殖業者轉型升級，更加數據化和科學化地營運，優化成本效益，多間初創企業不約而同地正在研發不同的設備或方案。

明報記者 薛偉傑

厚多士動力有限公司（Toast Dynamics Limited）共同創辦人嚴文滔表示，該公司成立於2022年6月，最初是研發「無人潛航器」（UUV），應用於水底攝影。但後來發覺，香港對此的剛需好像不是很大。反而在別人的轉介下，該公司認識了香港一些養魚戶，了解到原來他們希望借助科技來減少損耗，提高生產力。所以該公司便決定，改為研發各種有助水產養殖業升級轉型的物聯網產品。

監察儀助尋每區最適合養殖魚種

該公司為水產養殖業研發的第一款物聯網設備，是稱為Fishball的水質監察儀器，暫時計劃主要應用於近岸的養魚區，例如魚排等。Fishball內置了多個傳感器，可以監察水的溫度、酸鹼度、鹽度、含氧量等數據，然後透過手機App來顯示。每次充滿電之後，Fishball可以在水中連續使用3個月至半年。

測量以上幾個數據，主要有兩大用途。第一，是要找出某一區的水質最適合養殖哪些品種的魚，讓養魚戶可以對號入座地採購和投放魚苗，從而增加營收。不說不知，原來香港也有20多個養魚區。第二，用來監察水中的藻類生物會否太多，甚至預早警告將會出現紅潮等。若出現這些情形，就需要增加氣泵的運作時間或功率，向水中供應更多氧氣，以減低魚類因為缺氧而死亡的風險。只要在現有的氣泵上加裝一些無線配件，理論上，是可以令到氣泵和Fishball直接聯動，當出現上述情形時，就自動加大泵氣量，毋須人手干預。

該公司今年1月已研製出Fishball的第一個原型，9月再研製出第二個原型。今年以來，該公司已經在大埔三門仔等部分養魚區的魚排多次測試過Fishball的原型，讓一些合作的養魚戶試用。後續測試若順利，Fishball最快會在明年2月定型和推出量產版。不過，該公司不會即時就向養魚戶出售Fishball，而是會先提供服務，之後再出售設備。因為大部分傳統養魚戶仍然需要一些時間來熟習Fishball的使用，甚至看到損耗減少、產量增加，才有足夠信心購買。

研水下機械人 辨識捕捉病魚

至於該公司設計中的第二款產品Fishball King，不但有齊Fishball的功能，而且是一部具有人工智能技術的UUV，可以在水中靈活快速地自主活動，兼且配備了高清鏡頭和一對機械手。嚴文滔表示，該公司對於Fishball King的功能和用途有很高的期望。將Fishball King設計到可以在水中自主活動，不單止是為了檢測大型魚排或魚塘內不同位置的水質，更是為了提供現時市場上不具備的自動化功能。例如，Fishball King要設計到可以快速追逐魚群，以了解牠們的整體活躍和健康程度。此外，借助高清鏡頭和人工智能技術，它還可以在近距離分辨出某些受到微生物感染的病魚（例如有白點者），然後自動利用機械手將牠捕捉，再浮上水面，讓養魚戶將牠分離和進一步觀察，考慮是否需要在水中落藥等。

嚴文滔表示，該公司的3個創辦人以往都有好些研製機械人的經驗，相信應該可以實現Fishball King的這些功能。只是需要較多時間，大約2026年4月才可以造出它的第一個原型。

該公司計劃，初期主力在香港市場發展。當站穩陣腳之後，再逐步擴展到大灣區和東南亞國家。在10月中的「貿發局香港秋季電子產品展」中，該公司亦有參展，希望提早接觸外國和內地的買家和代理商等，為將來作準備。

[新經濟新天地]

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