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經濟

銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起

【明報專訊】隨中央政府本月起恢復深圳一簽多行，加上聖誕新年消費旺季，本地消費及人流有望增長；中原（工商舖）表示，銅鑼灣敬誠街商廈HEALTH AURA，近日獲內地品牌商以約3500萬元購入項目頂層兩層樓面後，項目在招租之餘，同時推售6層樓面、呎價1.16萬元起。

內地品牌斥3500萬購兩全層

HEALTH AURA 位於銅鑼灣敬誠街9至11號，鄰近希慎（0014）旗下利園商圈，毗鄰印尼駐港總領事館。

加推入場費1624萬

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，HEALTH AURA 19樓及20樓全層、涉樓面約2620方呎，成交價約3500萬元、呎價約1.34萬元，買家為內地品牌。至於新推出的6層全層，位於5、7、9、12、16及18樓全層，面積介乎1310至1949方呎，入場費1624.4萬元起、呎價約1.16萬元起，付款辦法包括特短成交期、先租後買等。

上月商舖買賣86宗 下半年新高

租賃方面，項目已租出4層樓面，平均呎租約38至48元，租金回報率約4厘。潘續稱，隨深圳推出一簽多行，將便利更多深圳居民往返香港，帶動消費人流外，部分有意來港投資地產的居民，亦會多加留意本港房產。

另據美聯工商舖研究部統計，11月商舖買賣註冊錄86宗（具體反映10月成交），宗數創下半年新高，按月升16宗或約23%；同期買賣註冊金額錄約11.48億元，按月升4.9億元或約75%。

美聯旺舖董事梁國文表示，深圳居民赴港一簽多行恢復，配合節日消費及熊貓經濟等活動，將進一步刺激旅遊、零售、餐飲等行業的營業額和收益。

相關字詞﹕聖誕及新年消費旺季 深圳一簽多行 HEALTH AURA 銅鑼灣 工商舖成交

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