日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入

報道稱，本田與日產今日將會商談建立全球第三大汽車聯盟的框架。而由於三菱需要了解以什麼方式合併，因此直至明年初才會做出決定。3家公司的社長將於同日先向日本經濟產業省和國土交通省匯報，再召開記者會正式公布消息。報道續稱，本田和日產計劃在廣泛領域合作，以充分發揮兩車企優勢，加強盈利能力。雙方將探討在兩間汽車工廠互相生產汽車的經營模式，以及由本田向在美國缺乏暢銷車型的日產供應混合動力車（HV）的方案。報道續稱，本田提出的合併條件為日產業績需要呈現「V形復蘇」。

早前共同社於21日報道，台灣科技巨頭鴻海精密工業正力爭收購日產的部分股權，通過擴大電動車的代工強化其電動車業務。鴻海已派出團隊前往法國與雷諾汽車展開談判，購買雷諾持有的日產逾三成股權、並取得日產控制權。報道續指出，本田與日產加速推進合併磋商，可能為限制鴻海參與日產經營。

Google涉壟斷 料被日本處分

另共同社昨亦報道，日本公平交易委員會擬以違反《反壟斷法》的嫌疑，向美國谷歌（Google）發出「排除措施命令」。報道指該委員會認為谷歌涉嫌違規要求智能手機廠商優先預裝谷歌搜索App，不恰當地妨礙競爭，已向該公司發出了處分方案通知，將在傾聽意見之後正式做出處分決定。