國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村

該集團管理層指出，他們將因應翻新現有項目及新建大樓，冀增加設施招徠更多遊客，同時擬在菲律賓物色更多投資賭場度假村的機會。為部署長遠發展，該集團不排除在股東支持下作股本融資。

翻新現有項目 盼吸更多年輕客

該集團首席財務總監Vincent Li表示，在新的牌照要求下，他們需全面負責經營場所的運作並改善服務，並要着手去翻新現有物業，例如在上個月開設了體育吧等，冀吸引更多年輕客群。有見PAGCOR今年第三季營運數據顯示，當地博彩相關收入按年增長近四成，反映市場仍有增長空間。因此他們還擬在目前剩餘的待發展土地，分3到5年增建一綜合大樓。

雖然國際娛樂的項目並非位於馬尼拉的新度假城，但是執行董事兼酒店營運官Aurelio Tablante稱，由於他們的物業鄰近馬尼拉港、唐人街及韓國城，可接觸富裕的華僑客路，亦受日本旅客歡迎。無疑自從疫情後加上地緣政治因素，內地客訪菲或不及以往，但是菲國本地及國際客市場已經回復至疫情前。他們還擬與來自日韓及東南亞的賭團接觸，增加客路。

料明年起營運賭枱增至130張

在賭場營運上，賭場首席營運官Bernard How稱，目前他們營運賭枱80張，料到明年起增至130張，並在傳統百家樂之外引進更多雙牌、三牌幸運六等邊注（side bet）玩法、加勒比海撲克及骰寶，甚至更多累進賭枱等品種，藉此增加吸引力。角子機亦會由目前500部，再新增400部。他們亦自今年5月推出會籍，至今吸納逾2000名會員。他們冀找來更多娛樂、高爾夫球等商業伙伴合作，吸引更多會員加入。

由於需翻新部分酒店，Vincent Li指出，目前只有203間客房投入服務，但是當完成翻新及加建後，酒店房數會增至800間，新增房間料可滿足高轉碼及賭團客需求。由於要發展項目較多，他指出，只要在主要股東支持下，他們會考慮股東融資。在現有項目之外，他指集團未擬外闖他國，但會於菲國尋求更多投資機會。