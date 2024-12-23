明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億

【明報專訊】隨着市場日益重視人工智能（AI），並且依賴更多數據中心去支援發展，對相關的儲電池、電池管理系統等需求愈來愈大。理士國際（0842）首席投資官洪渝表示，在市場需求仍在時，預算投放7億元資本開支去滿足發展所需，並且擬部署在海外市場併購，以及留意內地鉛酸電池及回收行業大洗牌帶來的機會。集團亦因應美國擬加徵關稅及更多市場變化，擬將出口業務佔銷售比重，甚至海外生產業務佔比，拉高到各佔一半水平。

明報記者 陳偉燊

洪渝指出，集團由過往經營及銷售充放電池，不斷增加品類，產品應用層面日廣，不限於傳統通訊領域，並且已經應用到汽車啟動系統及數據中心。由於數據中心耗用電池比一般設施多數倍，因此料將來會帶動鋰電池的業務增長。

預留併購貸款 無意增太多負債

她更料鋰電池的銷售佔比，在不久將來邁向佔比五成水平。同時，集團的新加坡研發團隊正研發應用於通訊行業的智慧鋰電，料有助推動鋰電池更廣的應用。

因應內地鉛酸電池廠處於持續整固，由過往最高峰3000家企業合併至不足300家，洪渝表示，集團亦在去年參與收購兩家汽車啟動電池廠，在11月底時亦有在內地收購。同時因應鉛價不時出現波動及炒作，內地鉛回收廠亦面臨大洗牌，她料更多回收廠會與電池廠合併起來。一般而言，理士自身的回收廠會有不夠三成產品供應集團自用，但是由於去年度回收同業數目減少，因此轉向自家回收廠埋手，以致令自用產品比例提高。集團未來18個月的資本開支預算約7億元人民幣，在併購方面會預留併購貸款。洪指出，現時集團負債率才30%，無意增加太多負債。

擬續增海外生產比例 防美加關稅

目前該集團在內地及香港的銷售佔比為58%，另約40%銷售來自出口市場，在出口業務中，美、歐及其他市場又各佔三分一。洪渝料兩年後，出口業務和內地銷售將平分秋色。此外，集團原有的生產產能，於國內及海外佔比分別75、25%，至今年已調整至70%、30%，洪預料兩至三年後會再調整至各佔50%。一旦美國擬對中國及墨國加徵關稅，集團亦可將墨國廠房的產品出口到南美市場，亦可以透過相對低稅的越南廠家出貨。她不排除集團在美、歐收購，配合未來全球銷售，並謂目前正有好幾個項目在交流中。

相關字詞﹕洪渝 理士國際

上 / 下一篇新聞

澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥
港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
創新科技助水產養殖業減本增收
創新科技助水產養殖業減本增收
過度捕撈令水產養殖更重要
過度捕撈令水產養殖更重要
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
袁國守：2025年吼美國軟件股
袁國守：2025年吼美國軟件股
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
溫傑：潤啤獲三大因素支持
溫傑：潤啤獲三大因素支持
袁國守：美股似調整非轉勢
袁國守：美股似調整非轉勢
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
技術取勝：騰訊處250天線之上
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
陳永傑：港樓市值一年降4466億
陳永傑：港樓市值一年降4466億
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
布少明：明年樓價料回升約5%
布少明：明年樓價料回升約5%
入市成本降 樓市暖意增
入市成本降 樓市暖意增
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
善用逆按揭增退休收入
善用逆按揭增退休收入