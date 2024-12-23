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經濟
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法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘

【明報專訊】展望2025年，中原集團主席施永青上文看好本港樓市可止跌回穩，原因之一是相信美國聯儲局將會繼續減息，本港亦會同步跟隨減息，惟兩大外資行對美息走勢卻不及施永青樂觀。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec預測，即使美聯儲2025年仍會減息兩次共0.5厘，惟白宮財赤續擴大須發行更多國債來埋單，因此會推高美國10年期國債孳息率至5厘；法興銀行亞洲股票策略主管Frank Benzimra則認為，若美國10年期國債孳息率高企於5厘的話，美股標指2025年料難以企穩6000點之上，認為可以分散投資至亞洲股市。

美國共和黨特朗普上月5日勝出總統大選，而在大選後首個周一、《Money Monday》第474期（上月11日出版）封面故事由富蘭克林鄧普頓研究院首席市場策略師Stephen Dover分析最新形勢，Dover當時預測美國財赤料進一步擴大，政府需要增發更多國債來埋單，故此10年期國債孳息率在未來幾個月料上升至近5厘，尤其是若通脹再次升溫，聯儲局更有機會掉頭加息，屆時美股升勢能否延續或受到考驗。

雖然上述Dover對美息如此鷹派的預測，當時屬小眾意見，惟目前已有逐步兌現迹象，特別是美聯儲上周議息，雖然一如市場預期減息0.25厘、而9月以來累積減息1厘（見圖1），惟同時把2025年減息預測由1厘下調至0.5厘，影響所及，美國10年國債孳息率於議息會議後急升，上周四高見4.5923厘，周五收報4.5222厘，向Dover上述預測的5厘進發。

美財赤料擴大 增發國債埋單

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec近日在記者會上也預測，美聯儲明年只會減息0.5厘，原因是當地經濟的韌性仍然強勁，而當局也不希望減息太多及太快令通脹掉頭回升。

Poullaouec又引述該行投資總監預測，指即使美聯儲明年料減息0.5厘，惟10年期國債孳息率卻會不跌反升，甚至回升至約5厘、即2023年10月高位，原因是擔心白宮財赤續擴大，須就此發行更多國債埋單，國債新供應增加以致價格下跌、孳息率上升。

料美短息跌長息升 孳息曲線趨陡斜

值得注意的是，其實過去1個月美國國債已出現短息下跌及長息上升的情况，例如1個月孳息率由4.5857厘回落至4.2575厘，10年期孳息率卻由4.4228厘上升至4.5222厘，令短息高於長息此孳息率曲線（Yield Curve）倒掛（Inverted）的情况明顯改善（見圖2）。Poullaouec預測，美國國債短息下跌及長息上升的情况在2025年仍會持續，這會令孳息率曲線變得相對陡斜（steepening ），屬比較健康的形態。

成立於1937年的普徠仕，目前是一間大型環球資產管理公司，為全球數以百萬計客戶提供專業服務，截至2024年11月底，公司的資產管理規模（AUM）達1.67萬億美元，其中約三分之二的資產涉及退休資產管理。

美明年GDP料增2.2% 距衰退仍遠

另外，法興銀行亞洲股票策略主管Frank Benzimra上周四在記者會上被問及：「美股道指在議息會議後急跌逾1000點原因為何？這屬正常調整抑或反映美國經濟出現問題？對亞洲股市帶來什麼啟示？」

Benzimra表示，美股在是次議息後下跌，不代表美國經濟出現問題，原因是美國GDP增長仍然理想，距離衰退仍遠。事實上，根據法興銀行預測，美國今年及明年GDP增長分別為2.8%及2.2%。

美股現估值偏高 盈利超預期空間小

根據Benzimra的分析，股票價格升跌由多項因素決定，其中一項因素是盈利，另一項因素是利率，當利率愈高，股票估值往往便愈低。Benzimra續說，當利息上升的時候，股票估值難免受壓，因此價格下跌概率亦較大，除非期內盈利超預期抵消估值下跌的影響有餘才可帶動價格上升。

將上述投資理論套用於最新美股標指市况，Benzimra指出，目前美股估值已經相當高，由盈利超預期帶動股價上升空間有限，在此環境之下，在2025年若美國10年期國債孳息率繼續上升，標指回報率便會比較低；Benzimra續說，雖然該行基準預測是美國10年期國債孳息率不會回升至5厘，但若出現這情况，標指料難企穩於6000點之上。

美股或難再大幅跑贏 宜分散投資至亞股

綜合上述分析，Benzimra指美股過去兩年大幅跑贏全球其他股市的情况，在2025年持續機率不大，認為可分散投資至亞洲股市。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕美股 標指 美國10年期國債孳息率 法興銀行亞洲股票策略主管Frank Benzimra 普徠仕Thomas Poullaouec 美國減息

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