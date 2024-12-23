明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

港重視私有產權 吸引人才來港奮鬥

【明報專訊】經濟周期總會有上有落，樓價亦難免有升有跌，中原集團主席施永青強調，本港物業核心價值在於《基本法》第105條所保障的私有產權。《基本法》第105條指出：「香港特別行政區依法保護私人和法人財產的取得、使用、處置和繼承的權利，以及依法徵用私人和法人財產時被徵用財產的所有人得到補償的權利。」

施永青表示：「香港經濟能夠發展得好，與對私有產權的保障有很大關係。1945年第二次世界大戰結束後，不少內地人移居香港生活，當年香港不像今日般有這麼多公屋及綜援等福利，對內地人有什麼吸引力呢？我認為是因為香港對私有產權有保障，即是說，你努力工作所得來的財產會得到政府的保障，你奮鬥出來的成果是屬於你的，這樣你才有奮鬥的動力及誘因。」

基本法普通法 保障私有產權

根據施永青的分析，即使在今時今日，本港對私有產權的保障也比內地城市優勝，因此會繼續吸引內地有能力的人來港置業，這屬支持本港住宅樓價中長期向好的關鍵因素：「目前內地人仍覺得在香港西九龍買一個豪宅單位比在深圳南山好，原因是香港奉行《基本法》及以普通法為基礎，這不單對私有產權有較佳的保障，而且亦具備自由的信息流通及公開的市場，所以他們對在香港持有的物業亦比較珍惜。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
澳門酒店聖誕新年入住率料九成 爆滿多過去年房價超疫前 賭業界料丁財兩旺
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
恒指公司：100隻藍籌目標不變 重質素
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
蔚來ET9限量版售罄 訂單量超預期
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
中原施永青：減息兼經濟改善 2025樓價料回穩
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
籲政府精簡架構 可向監管機構開刀
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
法興憂債息高 標指難企6000點 普徠仕料美長債息重上5厘
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
布魯可逾半收入來自奧特曼產品
理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億
理士：力拓鋰電儲能方案迎AI熱 擬增至佔銷售一半 未來年半資本開支7億
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
國際娛樂：擬菲國加碼投資賭場度假村
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
日媒：本田日產今洽合併 三菱明年決定是否加入
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
銅鑼灣HEALTH AURA加推6層 呎價1.16萬起
創新科技助水產養殖業減本增收
創新科技助水產養殖業減本增收
過度捕撈令水產養殖更重要
過度捕撈令水產養殖更重要
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
「人在天堂，錢在銀行」vs.「未上天堂已沒錢」
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
劉思明：與蘋果合作利好 騰訊Call 26792
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：零跑明年銷量看好 技術走勢佳
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
張兆聰：短線博反彈 可揀金融股
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
伍禮賢：中國平安核心業務表現出色
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
涂國彬：美幣策不明朗 金價更添波動
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
陳大為：分析聯儲預計來年減少降息因由
袁國守：2025年吼美國軟件股
袁國守：2025年吼美國軟件股
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
謝偉銓：改善營商環境 不應雙重標準
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
《幫你格價》：外遊數據卡收費大比併
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
沈永年：非所有樓盤允封窗 裝修宜小心
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
陳正犖：非美貨幣短線仍面臨壓力
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
許健生：2025科技趨勢影響全球經濟
溫傑：潤啤獲三大因素支持
溫傑：潤啤獲三大因素支持
袁國守：美股似調整非轉勢
袁國守：美股似調整非轉勢
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
林少陽：港股大病初癒 來年挑戰不少
技術取勝：騰訊處250天線之上
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
李聲揚：在可見將來都不會沽股票
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
蔡金強：神股Palantir：AI應用軍工王者
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
艾雲豪：一名「理想」幻滅銀行家眼中的中式金融
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
李順威：明年美股料續鋤弱扶強
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
楊智佳：心動公司金山軟件強勢可留意
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
瑞銀亞洲：晶片股異動 中芯牛54428
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
摩根大通亞洲：英鎊兌港元7月低 英港沽10414
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
周顯：滑雪是富人定窮人玩意？
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
王弼：美出「吸星大法」 資金續湧美避險
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
曾淵滄：小米收入股價料再上一層樓
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
湯文亮：樓市萬事俱備 只欠東風
陳永傑：港樓市值一年降4466億
陳永傑：港樓市值一年降4466億
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
廖偉強：做好「網絡」 無懼地產好淡市
布少明：明年樓價料回升約5%
布少明：明年樓價料回升約5%
入市成本降 樓市暖意增
入市成本降 樓市暖意增
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
馮倩平料明年一手成交2萬宗 升25%
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
凱和山一周售98伙 吸金近4.5億
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
DOUBLE COAST I 擁啟德內海景致
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬
善用逆按揭增退休收入
善用逆按揭增退休收入