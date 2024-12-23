渣打：港財管零售業務佳 收入雙位數升

高端客上季錄雙位數增長

文偉成續指出，雖第4季仍未完結，但受惠於內地組合拳出招後，本港股市於10月變得暢旺，目前財管及零售業務收入增長勢頭於季內亦見不錯。文偉成解釋，渣打香港財管及零售銀行錄得表現不俗的成績，部分歸因於該行將客戶分層，並根據客戶層提供相應服務的策略奏效，如將客戶劃分為大眾零售、新晉富裕，以及高淨值人士等。

文偉成亦提到，專業投資者（指「優先理財」客戶，資產淨值達800萬港元或以上）客戶數目於第三季亦錄雙位數按年增長。

渣打集團（2888）曾於第三季業績表示，將於財富管理業務加倍投資以吸納富裕客戶，本月亦曾指盼於未來5年，NNM可流入2000億美元（約1.56萬億港元）。文偉成表示，香港作為集團其中一個重要市場，渣打香港亦會於財管業務加倍投資，並全力配合集團策略，務求吸納更多新客及NNM。

為推動渣打香港財管及零售業務，文偉成稱今年以來主要增加於客戶經理（RM）及數碼方面的人手，未來將繼續投資於銀行前線人員如客戶經理（RM）、財富管理中心，以及數碼平台方面加大投資，計劃未來幾年前線員工將增加五成，而據了解目前渣打香港於零售銀行及財富管理業務約共有3000名員工。

他亦透露，位於尖沙嘴北京道1號、新租的一層財富管理中心，目前正於試業當中，暫定於明年3月正式營業，計及這家即將正式開幕的財管中心，渣打於港共設有5間財管中心。