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經濟

中介人近期與公司廳 試點形式合作搵生意

【明報專訊】澳門自2022年重新發出新的10年期賭牌後，原有由博彩中介人經營的貴賓廳絕迹，亦不許和博彩企業分成，只能賺取佣金經營。在新運作機制下，博彩企業陸續開設自己的貴賓廳或公司廳，與博彩中介人各自覓客源及生意。不過當地業界指出，近期陸續有公司廳和博彩中介人趨向結合，並以試點運作，料類似融合形式運作會陸續有來。

澳門博彩中介人專業協會發言人余堯洪表示，博企雖然發展公司廳業務，但是不無風險，在遇到運作問題時甚至和業界一樣會面對罰款。隨着時間推移，他陸續見到公司廳和從事貴賓博彩業務的博彩中介人運作結合。這樣便令博企自營的貴賓博彩業務運作合法化。「在過去兩個月，這個發展趨勢已經成形，料會繼續，慢慢會見到愈來愈多將中介人納入到公司廳運作。」余堯洪說。

業界：現運作佳 長遠挑戰待觀察

余續稱，要做到公司廳和博彩中介人合作，事前亦需政府批准，認為博彩中介人在這種融合發展模式下，既要向博彩企業提供服務而建立合作關係，同時又處於互相競爭中。「這種融合的做法在人手調配上，其實與過往並無分別，但是博彩中介人會因此多些生意。」據他所知，這種融合運作方式已經在銀河娛樂（0027）及新濠博亞（美：MLCO）的兩個娛樂場試點運作，現時運作效果很好，至於長遠面對哪些挑戰則待觀察。

在新的業務生態成型同時，他稱業界此前還去信澳門特首反映意見，進一步爭取改善博彩中介人業界的營運空間，更反問：「若博彩業或相關中介行業沒價值，那麼為何日本、泰國甚至迪拜會考慮開賭？」他指澳門博彩業正轉型中，無論中介人及公司廳亦可做得好些。

談及澳門近期致力打擊換錢黨，余堯洪稱，市場格局正現變化，並影響到博彩客人可享的兌換率。例如客人付出的成本由過往0.04%，增大至最少1.1%，令博彩客人換取落枱的賭注較之前減少，間接影響最終博彩稅收。

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