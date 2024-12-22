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經濟
2024年12月22日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
通脹低預期 美股三大指數反彈1% 分析：美經濟基本因素沒大問題 倘調整為建倉機會
克里夫蘭聯儲行長：利率接近中性水平 傾向不減息
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張宗永：媽媽. 飛吧！
薛偉傑：印尼醫院一條龍智能化 語音開方兼機器執藥
馮其十：內地車市料明年再迎多重利好
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【明報專訊】在新能源汽車帶動下，今年內地車市火爆。日前閉幕的中央經濟工作會議雖未直接提及汽車產業，但部署的多項任務有望為明年內地車市帶來利好。
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通脹低預期 美股三大指數反彈1% 分析：美經濟基本因素沒大問題 倘調整為建倉機會
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