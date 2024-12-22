住建部官媒：政策要因時創新 加大存量商品房收儲力度

文章指出，今年首11個月房地產開發投資按年下降10.4%，反映銷售回暖惟需時完全傳導到投資。人民銀行早前雖為地方政府收儲存量商品房提供3000億元（人民幣，下同）再貸款，但認為力度和效果有限，因為地方政府和國企受困資金問題，並擔心收儲商品房用作保障房的租金回報率難以抵消再貸款成本。人行設定保障房再貸款利率為1.75%，但商業銀行發放貸款時用浮動利率，目前大部分城市租金回報率2%，考慮到項目運營及改造成本等，收益能否覆蓋成本成疑，有必要創新政策工具解決問題。

地方政府必要時可入股助企業降債

信貸資金供應方面，文章引述住建部指年底前將房地產「白名單」項目信貸規模增至4萬億元，爭取所有房地產合格項目納入「白名單」。但目前最關鍵是對已審貸款切實「應貸盡貸」，對資金撥付真正「能早盡早」，如行動跟不上決策部署，效果就會相互抵消，並指一些房企因流動性問題，不僅項目交付困難，還不斷裁員，整個房地產上下游企業受到嚴重拖欠帳款影響，已出現一些知名建築企業因被拖欠工程款而破產。此外，地方政府在企業紓困也要有積極主動作為，如省級政府幫助省內龍頭民企降低債務負擔，甚至必要時可以考慮入股。