明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

匯控售法壽險業務 料稅前虧損8億

【明報專訊】匯控（0005）今年初完成出售法國零售銀行業務後，上周五公布匯控歐陸就潛在出售法國人壽保險業務HSBC Assurances Vie（France），與法國保險公司Matmut簽署諒解備忘錄，作價擬為現金9.25億歐元（約75億港元），匯控預期交易會錄得1億歐元（約8.1億港元）的稅前虧損。

匯控表示，交易為行政總裁艾橋智於10月22日公布集團簡化的一部分，匯控現在集中於有最佳增長機會的市場進行發展。雙方將短期內與工會展開協商，流程完成後雙方將決定是否繼續交易並簽訂買賣協議，潛在交易需待監管機構批准，預期於明年下半年完成。

雙方擬簽訂長期合作安排，出售後公司會繼續為匯控資產管理提供分銷產品服務。匯控法國壽險業務去年盈利7700萬歐元，擁有資產逾200億歐元，償付能力比率287%。匯控早前已退出法國零售銀行市場，2021年6月公布以1歐元象徵式代價出售業務，去年第四季確認減值虧損20億美元（約156億港元）。

瑞銀擬裁減在法員工

另外，瑞銀（美：UBS）向彭博表示，正在考慮裁減該行在法國員工，但未有披露具體裁員人數。該行指因應市場環境不利，加上整合瑞信需重組部分業務，裁員計劃已提交予當地勞資委員會。法國統計部門早前公布，12月商業信心指數下跌，估計明年上半年的每季經濟增長僅有0.2%。

相關字詞﹕保險 瑞銀 匯控

上 / 下一篇新聞