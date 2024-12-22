凱和山沽25伙 投資者1421萬購兩伙

減息的首個周末，一手市場欠缺全新盤推售，成交以貨尾為主，昨日一手市場錄約40宗成交，其中以屆現樓、由路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏凱和山，在上周一售出67伙後，昨日再接再厲，以先到先得形式推售97伙，並錄投資者入市個案。據悉，該組買家看準項目投資回報高，以及單位間隔實用，以1421萬元購入兩伙3房1套單位投資，購入單位分別為第3座11樓及12樓A室，實用面積691方呎，同向南開景觀開揚。

據悉，凱和山昨日暫售出25伙，佔推售單位的26%；項目自2023年9月起推售至今，累售237伙，佔全盤693伙的34%，套現逾11.35億元。

投資者斥資1900萬

購Blue Coast II兩伙兩房

由長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，昨日亦有投資者斥資約1900萬元購入兩個兩房單位，兩伙同位於第3座中層C室，實用面積464方呎，實呎約2.03萬元。長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast II尚餘兩房戶供應不多，擬於短期內加價，加幅約5%。他預計，明年豪宅市道看俏，料可跑贏大市，預期升幅逾5%。

專才496萬入市澄天1房

另英皇國際（0163） 發展、預計於下月入伙的香港仔澄天，最新錄1房戶成交，單位為17樓E室，實用面積286方呎，成交價約495.7萬元，實呎17,335元。買家為專才，看好該區將設有南港島綫（西段）香港仔站，購入單位自用。據悉，項目自去年11月起開售至今，累售81伙，佔整體項目110伙約74%，套現逾5億元。

節日氣氛濃厚，各區二手交投放緩，有買家趁樓價尚處於低位，購入荃灣萬景峯兩房單位自用。中原首席分區營業經理丘漢偉表示，最新成交單位為3座高層E室，實用507方呎，兩房望荃灣市景，原業主最初以4年前的購入價980萬元放售，今年10月調低約5%至928萬元，上月再減至898萬元，日前獲區內上車客垂青，議價後以865萬元易手，較最初叫價低115萬元或12%，折合實呎17,061元。

萬景峯兩房865萬易手 實蝕17%

丘續稱，原業主2020年以980萬元購入單位作收租投資，持貨4年，帳面蝕115萬元或12%，計算印花稅及交易費用，實質蝕逾170萬元或17%。

[香港地產]