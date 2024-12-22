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經濟

通脹低預期 美股三大指數反彈1% 分析：美經濟基本因素沒大問題 倘調整為建倉機會

【明報專訊】美國上周五公布11月核心個人消費支出（PCE）按月升0.1%，低於市場預期的0.2%和10月的0.3%，消費者信心指數亦連升5個月至74點，加上下午傳出兩黨就短期支出法案達成初步協議避免聯邦政府關閉，帶動美股擺脫議息以來連跌3日，標指上周五升1.09%，收報5930點，不過全周仍跌1.99%，未能重返6000點水平。雖然聯儲局調降預期明年減息幅度，不過市場人士認為是反映美國經濟較早前預期強勁，出現調整亦可視為建倉機會。

明報記者 歐陽偉昉

上周五為美股「三巫日」，即個股、指數和ETF期權到期，加大市場波動。納指上周五收報19,572點，上升1.03%，道指收報42,840點，上升1.18%，兩者全周跌1.78%和2.25%。美國本土企業受利息成本影響較大，反映中小型股的羅素2000指數上周五反彈0.94%至2242點，惟全周仍跌4.45%，為9月初以來最大單周跌幅。

羅素2000指數全周跌4.5%

9月初來最大單周跌幅

明年減息幅度預期調降，對經濟周期較敏感的標指能源股和原材料股指數上周下跌6.17%和4.43%，上周四巴郡（美：BRK.A；BRK.B）披露上周自6個月以來首度增持西方石油（美：OXY），西方石油周五升3.9%。

巴郡半年來首增持西方石油

美股自11月初特朗普當選後走強，但周三聯儲局公布利率點陣圖後，標指兩日下挫3.03%，B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan認為市場對此嚴重反應過度，聯儲局表達減息放緩是由更強勁經濟數據推動，實際上是好消息。

特朗普即將上任美國總統，他主張減稅和放鬆監管以支持經濟增長，亦提升市場對美國經濟穩健的預期，法盛投資管理近周調查顯示，73%機構投資者預期美國經濟可在明年避免衰退，相對一年前有62%受訪者預期會進入衰退。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師Sameer Samana認為，美國經濟基礎良好，明年會稍為加速，因為股市走勢通常領先經濟，料市場將會反映經濟重新加速的預期。

洪灝：料3至6個月市場非常大調整

標指年初至今累升24.34%，不過各成分股權重等同的標普500相等權重指數期內只升11.47%，對冲基金思睿集團首席經濟學家洪灝指出，過去一年標指的一半升幅來自7隻股票（科技股神奇七俠），市場肯定存在泡沫，不過泡沫形成有自我強化過程，很難一戳就破。由於海外政治不確定性和整體市場波動，相信未來3至6個月市場會有非常大級別的調整，不過因為美國經濟基本因素沒有特別大問題，反而會是再次建倉的機會。

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