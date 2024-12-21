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2024年12月21日星期六
睇樓手冊
騰訊伙榮耀拓AI 股價炒高3% 對手百度挫近3% 旗下微盟再升25%
港股A股連續兩日跑贏亞洲其他股市
人行維持LPR利率不變 符預期
內地1年期債息跌穿1厘 21年新低
港交所：今年證券市場破12紀錄
金銀貿易場改制 易名黃金交易所 吸國際行商加盟 倡北都河套區建金庫
港信用卡海外簽帳比例首升破三成
中國連續4月沽美債 持貨近16年最少
基金互認放寬銷售佔資產比例至80%
路透：匯控主席下月率英代表團訪華
證監倡聯交所加強跟進股價異動
國泰：因國航發A股 錄5億收益
霍英東孫6080萬購東半山豪宅 樓齡49年 成交呎價近3萬
一簽多行出台 CCL止跌回升0.41%
凱玥4房7853萬沽 呎價逾3萬
大圍美田路住宅地招標 可建19萬呎
建築環評協會8950萬購波頓科創中心全層
美核心PCE通脹2.8% 低預期 債息美元回落 道指早段彈逾500點
FOMC增鷹派委員 美減息或添阻力
特朗普促歐盟大買美油氣 否則加關稅
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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