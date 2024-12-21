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經濟
國際金融

特朗普促歐盟大買美油氣 否則加關稅

【明報專訊】美國候任總統特朗普昨在旗下社交平台Truth Social發帖，警告歐盟必須大規模購買美國石油及天然氣，以彌補對美國的巨額貿易逆差，否則將被加徵關稅。根據美國政府的數據，2022年美國對歐盟的商品及服務貿易逆差達1313億美元（約1萬億港元）。

歐委會：準備與對方談增強關係

美國是全球最大的原油生產國及最大的液化天然氣出口國。特朗普曾多次抱怨美國對歐盟的巨額逆差，指摘歐盟「什麼都不買」。歐盟和越南在內的液化天然氣買家，已討論從美國購買更多燃料，以應對美國的關稅威脅。歐洲委員會發言人Olof Gill昨因應特朗普的言論表示，歐盟和美國經濟深度融合，「我們準備與特朗普討論如何進一步增強本已穩固的關係，包括討論在能源領域的共同利益」，歐盟正致力逐步停止從俄羅斯進口能源，使供應來源多樣化。

歐盟委員會主席馮德萊恩上月已表明，歐盟將從美國進口更多天然氣，取代俄羅斯的供應。歐盟新外長卡拉斯（Kaja Kallas）周四勸告美國應與歐盟團結，否則一旦歐美爆發貿易戰，中國將漁人得利。德國經濟研究所（IW）指出，若特朗普政府對歐盟產品徵收20%關稅，而歐盟採取對等措施，歐元區到2027至28年的GDP將下降1.3%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕貿易逆差 關稅 歐盟 特朗普

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