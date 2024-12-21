美核心PCE通脹2.8% 低預期 債息美元回落 道指早段彈逾500點

美國11月整體PCE物價指數按月升幅亦回落至0.1%，按年升幅則微升2.4%，但無論是按月或按年升幅均較預期低。由於通脹增長較預期溫和，對利率敏感的美國兩年期國債息率回落至4.25厘，美國10年期國債孳息率亦回落至4.51厘。美匯指數回落至108以下。

比特幣反彈至9.7萬美元

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續按照美聯儲的預期，押注明年減息兩次。不過市場分析認為，最新數據可能有助於美聯儲考慮減息。美股三大指數午夜前向上，道指升逾500點。諾和諾德（美：NVO）公布，新減肥藥CagriSema臨牀試驗效果不及預期，其在美國股價早段挫兩成。比特幣價格大幅波動，昨晚曾跌穿9.3萬美元，但午夜前反彈至9.7萬美元。

凱投宏觀北美首席經濟學家Paul Ashworth表示，整體而言，這正是美聯儲的任務，經濟繼續走強，而物價壓力較小。美國上月物價增長普遍回落，不包括住房和能源的核心服務價格按月升0.2%，是8月以來最低的增長。不包括食品和能源的核心商品價格在3個月來首次下跌。

數據顯示，美國個人消費持續穩健。經通脹調整，美國個人支出按月增長0.3%，反映購物旺季期間的消費具有韌性。美國12月密歇根大學消費者信心指數終值確認為74，連升5個月，是今年4月以來最高的數值。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨表示，利率水平仍具相當限制性，預計美聯儲將進一步減息，不過他已開始在經濟預測中，考慮到候任總統特朗普提出的政策，為明年的不確定性作準備。

日11月CPI升2.7% 米價升64%

此外，日本央行本周暫緩加息之際，通脹增長顯著加快。日本11月消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年升2.7%，升幅較10月擴大0.4個百分點，是3個月來首次增長加快。除生鮮食品外的食品價格，受大米漲價影響，按年升4.2%。米價升幅更達63.6%，是1971年有可比數據以來最大的升幅。面對日圓持續貶值的趨勢，日本財務大臣加藤勝信表示，政府對近期市場投機行為及匯率走勢深感擔憂，倘貨幣市場出現過度波動，「我們將採取適當行動」。

（綜合報道）

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