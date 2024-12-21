建築環評協會8950萬購波頓科創中心全層

呎價9356元 料項目新低

翻查資料，該廈於2022年落成，成交量向來不多，對上一宗成交是今年1月錄得；該廈中層D室，面積約940方呎，成交價1173萬元、呎價1.24萬元，對比最新成交，該廈成交呎價於11個月內下跌約25%。

另外，市場消息稱，近年陷入財困的凱施餅店，原由該集團或相關人士持有的油麻地廣東道894號全幢，新近以約2800萬元售出，以總樓面約3620方呎計、呎價約7735元。資料顯示，上述物業為5層高商住物業，樓齡約51年，凱施餅店或有關人士於2012年，以2828萬元購入全幢，其間曾6度抵押物業借款，物業今年中淪為銀主盤，在今年8月拍賣，當時開價約2800萬元。

原凱施餅店持有廣東道舊樓2800萬沽

此外，利嘉閣（工商舖）地產聯席董事尤明德表示，獲業主委託代理放租及放售柴灣安業街6至10號合明工業大廈低層C室，面積4864方呎，附設食物工場裝修，並具備食物製造廠牌照，業主意向價約1350萬元、即每方呎意向價約2775元；物業同時放租，意向月租約5.2萬元，每方呎意向租金約11元。