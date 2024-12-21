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經濟

霍英東孫6080萬購東半山豪宅 樓齡49年 成交呎價近3萬

【明報專訊】雖然近期樓市交投氣氛平淡，惟二手豪宅市場不乏名人入市個案。資料顯示，已故全國政協副主席霍英東的孫兒、霍震寰兒子霍啟文，本月較早時以公司名義斥資6080萬元，購入樓齡達49年的東半山老牌豪宅司徒拔道47A號一個中層A單位，另附加一個車位，單位實用2039方呎3房間隔、折合實呎29,819元；原業主2009年9月以3868萬元購入，持貨15年，帳面獲利2212萬或57%。

明報記者 趙頌明

港島區亦錄得其他大額二手成交，北角維港頌第7座低層單位，實用1365方呎、4房1套房連工人套房間隔，設私人升降機大堂，可望維港海景，以3850萬元易手、折合實呎28,205元。區內代理透露，原業主具內地背景，購入單位一直作收租，今年9月以約4500萬元放盤，最終累減約650萬元或14%後成交。

維港頌4房3850萬沽 內地業主帳蝕兩成

上述原業主於2017年以4710.4萬元一手購入，持貨7年，帳面蝕約860.4萬元或18%，估計原業主當時支付樓價30%辣稅，連使費料有可能實蝕約2277萬元或約48%，料為屋苑近期蝕幅最大二手成交。

大型屋苑方面，聖誕節假期即將來臨，近日交投氣氛轉趨平靜，其中天水圍嘉湖山莊12月至今錄得17宗買賣成交，與上月同期相若。

嘉湖3房490萬沽 持貨8年帳賺10萬

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊景湖居第14座高層A室，實用面積635方呎、屬3房1套間隔，原業主叫價538萬元，放盤約一個月，最終減價48萬元或9%，以490萬元沽出、折合實呎7717元；原業主於2016年8月以480萬元買人，持貨8年，雖然帳面賺10萬元或2.1%，惟計及使費有機會損手14萬或3%離場。

另一方面，居屋市場亦錄得蝕讓成交；祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆安苑C座中層6室，實用面積495方呎兩房間隔，原業主為加快出售步伐，原叫價310萬元，新近減價12萬元或4%，獲區內投資客以298萬元（自由市場價）購入，料作長線投資收租之用、折合實呎6020元。

兆安苑兩房自由市場298萬沽 料蝕一成

上述原業主於2015年以328萬元（自由市場價）購入，持貨9年，是次轉手帳面蝕約30萬或9%，惟計及使費有機會損手44萬或13%。袁思賢續稱，該單位若作投資收租，現時市值租金約為1.2萬元，料享租金回報率約4.8厘。

相關字詞﹕兆安苑 嘉湖山莊 維港頌 司徙拔道47A號 霍啟文 霍英東

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