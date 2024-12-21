證監倡聯交所加強跟進股價異動

證監會觀察所得，聯交所的內部程序要求監管人員在收到大幅波動警示後，搜索有關發行人新聞，以決定需否向發行人查詢，但目前沒有相關指引，建議在等候發行人回覆查詢時，更新資料搜集工作，並在收到否定式確認後，持續監察一段適當時間。

報告又指出，目前亦無指引指示監管人員評估發行人對跟進查詢的回應，以釐定需否採取進一步監管行動。

證監會建議向監管人員提供更多指引，包括監察和查詢目標，以及在查詢中查核和考慮事項，並建議檢討及有需要時更新為監管人員而設的相關指引和培訓，以及優化在上市發行人監管部門個案數據庫內的預設原因列表。

倡改善發行人不遵守披露交易

此外，報告指出，另一有待改善是上市發行人不遵守有關須予公布的交易及關連交易的規則。證監會建議，聯交所應採取除了發出指引信或警告信以外的措施，以改善發行人在這個範疇的合規情况和標準。

在去年，聯交所處理上市發行人監管行動約7.2萬項，按年升7.1%，而上市發行人監管部門向上市規則執行部門轉介39宗個案，按年跌45%，轉介予包括證監會等外界監管機構的個案數目為40宗，按年跌13%。