路透：匯控主席下月率英代表團訪華

英財相下月訪華晤何立峰

知情人士表示，英國政府正着眼於重新打造與中國的關係。李韻晴將在明年1月訪華，與中國國務院副總理何立峰探討經濟和金融合作，重新啟動自2019年起暫停的中英高級別經濟和金融會談。如果討論取得進展，中英雙方可能在2025年稍後重啟中英經貿聯委會會議（JETCO），而英國企業也正敦促兩國重啟中英企業家委員會會議。

知情人士續透露，除北京之行外，李韻晴還將前往上海，並於1月12日在上海與在華運營的英國公司會面。英國財政部發言人表示，政府將在適當時候進一步公布細節，在此前不對猜測作出評論。

報道續指出，李韻晴曾於本周表示，將採取務實的態度處理與北京的關係，尋求中國的貿易及投資符合英國的國家利益。事實上，自7月起，在英國執政的工黨政府已將改善與中國的關係作為其主要外交政策目標之一。此前歷屆保守黨政府執政期間，兩國關係曾跌至數十年來的最低水平。