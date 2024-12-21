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經濟

中國連續4月沽美債 持貨近16年最少

【明報專訊】美國財政部披露的10月份外國投資者持有美國國債數據，月內中國減持美國國債119億美元，為連續第4個月減持，截至10月底中國持有7601億美元，降至自2009年2月以來的低位（見圖）。十大持有美國國債最多外資買家，僅得盧森堡、法國及愛爾蘭於月內增持，其餘7位都均於10月份減持。有分析認為，大部分國家均隨着減息周期開展，推升債價，令各美債持有者逐步套現，另政治環境考量為中國減持美債的第二大因素。

截至10月底，外資終結連續第5個月增持美債的趨勢，月內外資總共持有約8.6萬億美元美國國債，按月減少772億美元。但作為美債最大持有國的日本，按月減持206億美元至1.1萬億美元（見表），為一年以來的低位，同時為主要國家及地區中減持幅度最大。英國按月減持184億美元至7460億美元；香港於月內增持152億美元至2483億美元。

分析：或政治考慮兼助撐人幣

經濟學者李兆波認為，隨着美國減息周期開始，令債價上升，為各美債買家提供適當時機減持套現，另他稱中國減持美債同時亦出於政治考量。而第三大因素則為中國透過減持美債，沽美元買人民幣，為持續下跌的人民幣提供支持。他認為，套現為各國減持美債的主要原因，多過於因美國當選總統特朗普上場，為美國增不穩定因素而減持美債，因美國國債違約機會甚微。

另人行本月7日公布，中國截至11月底增加黃金儲備至7296萬盎司，較10月增加16萬盎司，為近6個月以來人行再度增持黃金。李兆波認為，中國減持美債後，需將資產轉移到另一個地方，黃金提供一個回報更佳及安全的選擇。

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