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經濟

港信用卡海外簽帳比例首升破三成

【明報專訊】金管局公布，今年第三季在港發行的信用卡交易總額中，海外消費金額達759億元，佔比首次超過三成（見圖）。有學者認為，疫情後港人的外遊需求持續旺盛，加上美元偏強勢令亞洲地區貨幣相對貶值，尤其是東南亞地區的貨幣，使港人更傾向於出外旅遊消費。不過，隨着電子支付工具的日益普及，而且其推出各類優惠，未來信用卡海外簽帳比例或不會進一步大幅提升。

上季達759億 受惠外遊需求勁

根據金管局季度統計資料，截至今年第三季末，在市面流通的信用卡總數按年升3.9%至2030萬張，按季升2%。季內信用卡總交易量按年增加19.6%至3.29億宗，按季升2.2%。至於交易總額，按年升9.8%至2488億元，按季增4%；當中，1640億元為香港消費，佔65.9%，759億元為海外消費，佔30.5%。金管局表示，信用卡交易量及金額，包括零售銷售及現金貸款，容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，本港疫情後全面通關後，港人出遊熱潮延續，加上美元的強勢令亞洲貨幣相對貶值，使短途旅遊如日本、泰國的飲食及消費成本相較香港更具吸引力。然而，他認為，儘管歐美旅遊仍主要依賴信用卡支付，但隨着其他支付工具普及，並會提供多種優惠，部分港人或選擇以其他支付方式代替信用卡，而現在海外消費佔信用卡的交易總額屬較高水平，未來可能未必再大幅提升。

電子支付工具趨普及 成競爭對手

從金管局最新公布的儲值支付工具數據顯示，今年第三季使用中的儲值支付工具帳戶總數按年升12.6%至7747.1萬個，按季升2.8%。總交易金額中，消費支付項目達727.95億元，按年升3.1%，按季升5.9%。另外，金管局近年亦與泰國推出跨境二維碼支付互聯，為兩地旅客提供便捷的跨境零售支付方式。

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