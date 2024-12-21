人行維持LPR利率不變 符預期

【明報專訊】人民銀行公布，本月貸款市場報價利率（LPR）不變，符合市場預期，1年期和5年期以上分別報3.1厘和3.6厘，政策利率7天期逆回購操作利率為1.5厘，維持在10月以來水平。月初中央政治局會議的貨幣政策定調，自2010年以來首度從「穩定」改為「適度寬鬆」，不過美國聯儲局將明年預期減息幅度減半至0.5厘，人民幣走弱或限制人行寬鬆空間，分析認為目前債息已反映人行寬鬆預期，市場利率已在較低水平，人行或會先觀察現時政策對經濟、樓市的支持作用，若進一步經濟放緩時再加快減息，而降準則會較減息早出手。
分析：或先觀察經濟樓市變化
聯儲局周三「鷹派減息」，美匯指數自106.95至昨日最多彈上108.55，在岸人民幣則守在7.3邊緣。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，現時10年、30年中國國債孳息率已跌穿2厘，即使人行未開始降低政策利率，長期市場利率已降至很低水平，因為市場反映了減息預期，他認為人行現傾向先觀察經濟、房地產變化，明年美國或上調對華進口貨品關稅，人行也希望保留政策空間應對。
人行行長潘功勝在9月降低存款準備金率0.5個百分點時表示，年底前會根據情况再降準0.25至0.5個百分點。林俊泓認為高層次領導人會議作出寬鬆定調後，預期短時間內會實行，即使不在本月，也會在1月出手。在貨幣政策改為適度寬鬆後，人行明年在常規以外進一步寬鬆，預期明年減息0.3厘至0.4厘，降準1至1.5個百分點。
昨日人行投放7天期逆回購1016億元（人民幣，下同），計及到期逆回購，全日淨回籠1035億元，不過若降準0.25至0.5個百分點，則會注入5000億元至1萬億元長期資金。內地信用評估機構東方金誠報告指出，人行現推動銀行加大信貸投放、支持政府發債、持續釋放穩增長信號，預期會在年底前降準，這也能同時兼顧春節流動性安排。該行認為本月沒有減息，根本原因在9月底一系列政策出台後，經濟指標回升，樓市顯著回暖，現時進入政策效果觀察期。
人幣中間價大幅偏強逾千點子
人行昨日繼續將人民幣中間價定在大幅偏強水平，昨日報7.1901，較周四上升10點子（1元等於1萬點子），與市場按貨幣籃子測算偏強1159點子。
彭博引述交易員指出，中資行在離岸市場沽出美元並抽緊人民幣流動性。美匯指數午後轉跌，帶動離岸人民幣輕微反彈，截至晚上7時報7.3049，上升48點子，在岸人民幣報7.2990，下跌25點子。