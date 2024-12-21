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經濟

港股A股連續兩日跑贏亞洲其他股市

【明報專訊】美股隔晚反覆，亞洲股市普遍走低，但港股、A股市表現連續兩日跑贏其他區內市場，恒指收報19,720點，僅跌0.16%或31點；科指更升0.11%，至4444點收市，因部分重磅科技股逆市向上支持。國指收報7143點，跌0.12%。但本周計，恒指仍累跌1.25%，國指和科指分別累跌0.59%和0.79%。

大市成交1784億 增25%

大市成交金額1784億元，較周四增24.9%，北水南下合計淨流入16.3億元，較周四減少88.8%，北水連續第4日流入，累計吸資262.75億元，本月以來累計流入652.87億元。

騰訊（0700）、小米集團（1810）及中芯國際（0981）逆市升2.7%至8.2%，已貢獻恒指升約81點，抵消大部分跌幅，連同阿里巴巴（9988）成交達106.82億元，4隻重磅科技股成交額約457.22億元，佔大市成交額約25.6%。

草姬跌17% 失守招股價

今年新股「超購王」草姬集團（2593）上市第二日即跌穿3.75元招股定價，低見3.38元，收報3.42元，跌17.39%，比定價「潛水」約8.8%。小菜園（0999）昨首日掛牌，股價曾升最多14.1%，收報9.66元，升13.6%，每手800股帳面獲利約928元，成交額6870萬元。

越疆科技暗盤價曾高見22元

將於下周一主板上市的越疆科技（2432）暗盤價曾高見22元，比招股價18.8元升約17%，在富途及輝立收市均見20.45元，升約8.77%，不計手續費，每手200股帳面料賺330元。該股招股價範圍介乎18.8至20.8元，以下限定價。

相關字詞﹕小菜園 草姬集團 中芯國際 騰訊 恒指

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