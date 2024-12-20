林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖

【明報專訊】市場上再錄投資者出售工商舖物業，市場消息指出，資深投資者林子峰持有的長沙灣ONE NEW YORK商場，新近沽出地下2號舖，面積864方呎，成交價990萬元，呎價1.15萬元，以交吉形式出售。資料顯示，林氏2019年3月以約1.15億元購入上述商場，總面積11,588方呎，呎價約9924元。
中原（工商舖）高級分區營業董事梁錦和表示，鰂魚涌柯達大廈第2期22樓05室新近易手，面積2108方呎，成交價1100萬元、呎價約5218元，呎價料屬物業近13年新低；不過，原業主早於1993年以約611萬元購入，帳面賺489萬元或80%。據悉，之前的業主已付容忍費，單位可作寫字樓用途，預計每呎租金叫價約17至18元。
證券行100萬租尖沙嘴舖 呎租118元
美聯旺舖營業董事顏昆山表示，尖沙嘴彌敦道26號地庫至一樓3號舖，新錄租務成交，面積約8500方呎，月租約100萬元、呎租約118元，租客為長橋證券，擬在港開設全新旗艦店Longbridge Space，為本港首家券商生活方式社區空間；據悉，該舖是區內罕有複式舖，店內設計採用開放式空間，為投資者打造交流互動空間。
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