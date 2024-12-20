林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖

中原（工商舖）高級分區營業董事梁錦和表示，鰂魚涌柯達大廈第2期22樓05室新近易手，面積2108方呎，成交價1100萬元、呎價約5218元，呎價料屬物業近13年新低；不過，原業主早於1993年以約611萬元購入，帳面賺489萬元或80%。據悉，之前的業主已付容忍費，單位可作寫字樓用途，預計每呎租金叫價約17至18元。

證券行100萬租尖沙嘴舖 呎租118元

美聯旺舖營業董事顏昆山表示，尖沙嘴彌敦道26號地庫至一樓3號舖，新錄租務成交，面積約8500方呎，月租約100萬元、呎租約118元，租客為長橋證券，擬在港開設全新旗艦店Longbridge Space，為本港首家券商生活方式社區空間；據悉，該舖是區內罕有複式舖，店內設計採用開放式空間，為投資者打造交流互動空間。