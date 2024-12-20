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經濟

香港地產

77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅

【明報專訊】聖誕節及新年臨近，綜合市場資訊，12月至今一手成交不足500宗，惟市區豪宅成交市况卻不弱；由九倉（0004）持有、會德豐負責銷售的港島超級豪宅、山頂道77/79 PEAK ROAD，相隔逾3年後再錄新成交，透過招標以逾5億元售出山頂道77C號獨立屋，呎價高見8萬元。事實上，港島區其他超級豪宅新盤，已部署來年登場，包括兩個山頂洋房項目。

明報記者 江俊洋、甘潔瑩

是次最新售出的山頂道77C號屋，實用6257方呎、屬4套房設計，另連花園、庭園及泳池等，日前推出招標，終以5.0056億元售出、實呎8萬元；據成交記錄冊顯示，買家享300日成交期，若90日內完成交易可獲7.725%回贈，即逾3800萬元，招標文件則披露，洋房管理費為每月4.94萬元，每方呎近8元。

買家如提早90日成交

可獲逾7%回贈

可留意是，毗鄰的D屋（實用6266方呎）、於2021年成交價逾5.51億元、實呎8.8萬元，以呎價計，今次新成交C屋，較3年前售出的D屋低約9%，成交價亦為項目售出洋房中最低；項目自2021年推出至今公開售出6座洋房，套現約35億元，其中5間（即77號A、B、D、E及F屋），成交價約5.51億至6.77億元、呎價8.09萬至9.2萬元。

許愛周家族成員

逾1億購帝景園兩伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下山頂1 Plantation Road （即種植道1號）將於明年第一季登場，項目提供20幢實用4600至7500方呎洋房，首階段將推出其中5座。另外，恒地（0012）旗下、僅設1座洋房的山頂盧吉道29A號，市場估計明年有機會推出招標。

此外，新地（0016）早前拆售旗下港島中半山帝景園，獲名人入市。資料顯示，帝景園第3座低層B室，實用1522方呎3房1套間隔，早前以4670萬元售出、實呎3.06萬元；另第3座高層B室，實用1513方呎、同屬3房1套間隔，成交價5510萬元、實呎3.64萬元。上述兩成交單位登記買家，為富建實業有限公司，註冊董事為老牌家族許愛周家族的成員許晉羲及申屠麗華，涉資共1.018億元。

太子道西233號特色戶

6378萬沽創新高

另新地與會德豐合作的何文田太子道西233號，最新售出18樓B室（屬頂層對落的鳳凰樓層），實用1529方呎4房雙套間隔連平台，連車位成交價6378萬元、實呎4.17萬元，兩者均創項目新高；項目上月開售迄今累沽10伙，料套現約3.2億元。

相關字詞﹕太子道西233號 帝景園 衛城道8號 盧吉道29A號 種植道1號 1 Plantation Road 山頂道 77/79 PEAK ROAD 超級豪宅

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