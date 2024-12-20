明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
環球樓市

投資策略

星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌

【明報專訊】新加坡樓市受政府加推「辣招」、按揭利率處於偏高水平，以及外圍經濟不確定因素影響，今年第三季整體私人住宅價格按季微跌0.7%，首3季累計私人住宅價格雖升1.6%，惟升幅已較去年同期的累升近4%有所放緩。摩根士丹利早前發表的報告，預期新加坡今年第四季私人住宅價格將續錄跌幅。

2022年新加坡私人住宅價格按年升8.6%，進入2023年升勢未止，令新加坡政府不得不於去年4月再度出手，推出一系列措施為熾熱的樓市降溫，其中包括將新加坡公民購買第二套住房的額外買家印花稅（ABSD）由17%上調至20%，以及將公民購置第三套或以上住房和永久居民購第二套住房的ABSD由25%調升至30%，而海外買家的ABSD由原先的30%大幅調高至60%，以公司或信託名義購置住宅的買方印花稅亦由35%調升至65%。

推出「加辣」措施後，去年樓價升勢開始放緩，全年住宅價格按年升幅放緩至6.7%。踏入2024年，隨着按揭利率上升的影響逐步浮現，加上外圍經濟不確定因素影響，今年第3季樓價出現跌幅。根據新加坡市區重建局（URA）公布的數據顯示，今年第3季新加坡整體私人住宅價格由升轉跌，按季錄0.7%跌幅，為2023年第二季以來樓價首次按季錄跌幅，今年第二季則錄0.9%升幅，而今年首3季累計樓價升1.6%，較去年同期的3.9%升幅顯著放緩。

有地私宅價按季跌3.4%

至於兩大類型私宅表現，今年第三季有地私宅價格跌幅較大，按季跌3.4%，今年第二季則錄1.9%按季升幅；非有地私宅價格第三季按季微升0.1%，升幅較今年第二季的按季升0.6%有所放緩，主要受到核心中央區（CCR）非有地私人住宅價格於第三季按季跌1.1%拖累。

期內整體成交量上升，再參考URA的數據，今年第三季新加坡私人住宅整體成交量為5372伙，按季升9.3%，升幅主要受期內一手成交增加所帶動，而成交量則仍以二手樓為主，佔整體成交量約72%。若與去年同期比較，新加坡私人住宅整體成交量相對穩定，按年計成交量約升3.3%。

至於整體供應量，URA指截至今年第3季末，已獲得規劃批准的未竣工私人住宅單位供應總量約3.5萬個，其中近1.2萬個單位仍未售出，而根據開發商報告的預計竣工日期，約1.1萬個單位將於2024年竣工，加上預計2028年及以後將完成的單位約2萬個，即未來數年合共約有5.22萬個私人住宅單位竣工，料此供應量可滿足當地未來數年的住屋需求。

租金按季回升0.8%

至於租金方面，URA的數據顯示，今年第三季租金回升，期內租金按季升0.8%，今年第二季則按季跌0.8%。租金相對穩定，或對樓價有一定支持。對於樓市前景，URA早前報告指儘管宏觀經濟狀况依然良好，但經濟前景仍存在不確定性，市場情緒對地緣政治局勢和環球利率變化仍敏感，雖然美國已開始減息，但新加坡按揭利率仍處於較高水平，籲當地家庭在置業及辦理按揭時繼續審慎行事。摩根士丹利早前發表報告，認為新加坡樓價將繼續受壓，預期今年第四季私人住宅價格有機會再跌1%。

理論上，處於罕見地段的豪宅價格相對強韌。近年不乏位處優質地段的新加坡樓盤來港展銷，如位於新加坡第4區聖淘沙的御豐軒（Cape Royale），項目由8幢樓高16至19層的高級公寓組成，屋苑設泳池、健身房及住客休息室等設施。該項目合共提供302伙，可選戶型為3至4房，單位面積由1679至2530平方呎，售價約由355.9萬新加坡元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

相關字詞﹕環球樓市 新加坡樓市

上 / 下一篇新聞

多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
港交所企業管治新規明年7月生效
港交所企業管治新規明年7月生效
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
A股寧德時代據報來港H股上市
A股寧德時代據報來港H股上市
草姬首掛升一成
草姬首掛升一成
周大福珠寶明年首推再生金產品
周大福珠寶明年首推再生金產品
新創建改名周大福創建 即時生效
新創建改名周大福創建 即時生效
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
港元定存3個月年息見4厘
港元定存3個月年息見4厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
方保僑：香港智慧交通新篇章
方保僑：香港智慧交通新篇章
技術取勝：美團向下突破機會增
技術取勝：美團向下突破機會增
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
周顯：一代港人已離開市場
周顯：一代港人已離開市場
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
中原：明年樓價可望上升一成
中原：明年樓價可望上升一成
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖