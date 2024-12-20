報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年12月20日星期五
張兆聰 技術取勝
投資策略
多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
港交所企業管治新規明年7月生效
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
A股寧德時代據報來港H股上市
草姬首掛升一成
周大福珠寶明年首推再生金產品
新創建改名周大福創建 即時生效
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
港元定存3個月年息見4厘
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
方保僑：香港智慧交通新篇章
技術取勝：美團向下突破機會增
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
周顯：一代港人已離開市場
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
中原：明年樓價可望上升一成
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖
技術取勝：美團向下突破機會增
【明報專訊】信置或小雙底築底格局（圖）
上 / 下一篇新聞
多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
港交所企業管治新規明年7月生效
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
A股寧德時代據報來港H股上市
草姬首掛升一成
周大福珠寶明年首推再生金產品
新創建改名周大福創建 即時生效
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
港元定存3個月年息見4厘
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
方保僑：香港智慧交通新篇章
技術取勝：美團向下突破機會增
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
周顯：一代港人已離開市場
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
中原：明年樓價可望上升一成
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖
多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
港交所企業管治新規明年7月生效
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
A股寧德時代據報來港H股上市
草姬首掛升一成
周大福珠寶明年首推再生金產品
新創建改名周大福創建 即時生效
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
港元定存3個月年息見4厘
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
方保僑：香港智慧交通新篇章
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
周顯：一代港人已離開市場
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
中原：明年樓價可望上升一成
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖
prev
next